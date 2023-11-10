В России на Чукотке пропал самолет Ан-2 2 10.11.2023, 8:31

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На борту находились два члена экипажа и пассажир.

Легкий самолет Ан-2 пропал в Чукотском автономном округе РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет перевозил груз и перестал выходить на связь, сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что на борту Ан-2 находятся два члена экипажа и пассажир.

По информации телеграм-канала «112», борт принадлежит компании «Стриж Авиа». Самолет следовал по маршруту Певек — Полярный — Певек. Такие же данные приводит ТАСС.

Собеседник в оперативных службах РФ сказал агентству, что начаты поиски самолета. По маршруту пропавшего судна вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. На данный момент известны последние координаты Ан-2, однако пока обнаружить его или установить связь не удалось.

На поиски также отправлены спасатели и волонтеры на вездеходах, добавили в оперативных службах.

Как уточнили РБК в МЧС России, самолет вылетел в пункт назначения около 1:40 (по Минску) и не вышел на связь к моменту, когда должен был совершить посадку. Об этом стало известно около 5:30 (по Минску), на поиски отправили спасателей. В ведомстве подтвердили, что борт принадлежит «Стриж Авиа».

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Пропавший Ан-2 на Чукотке, предварительно, упал перед сопкой возле поселка Полярный, сообщает Mash.

Изначально туда отправили вездеход, однако из-за обилия снега ему пришлось вернуться. Теперь запрягают технику помощнее, чтобы все таки исследовать территорию и отыскать самолет.

Командир экипажа — Алексей Левин — на связь пока что так и не вышел. Известно, что на борту Ан-2 также находилось 150 кг груза.

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