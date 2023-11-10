«Подземный мир» ХАМАСа удивил израильских военных 10.11.2023, 8:45

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Что обнаружили в тоннелях под сектором Газа?

Войдя в сектор Газа, израильская армия обнаружила, что за последние годы ХАМАС сумел построить там сложную и изощренную систему тоннелей. Этот «подземный мир» удивил израильских военных, пишет военный аналитик издания Walla Амир Бохбот.

С каждым днем инженерные войска Израиля вскрывают все больше тоннелей – и узнают все больше о «подземном городе» ХАМАСа, построенном под Газой. У ЦАХАЛа была карта тоннелей Газы еще до 2014 года – но оказалось, что она отстала от жизни.

Офицеры инженерных войск говорят, что у Газы есть несколько подземных «колец» обороны. Они объединены в две системы тоннелей. Ближе к поверхности находится «тактическая» сеть подземных ходов. Глубоко под ней залегает «стратегическая» система тоннелей.

Тактическая система состоит из обычных тоннелей, которые израильские военные еще называют «шахтами». Такой лаз может начинаться прямо в доме террориста или в гражданском объекте – больнице, школе, международном учреждении по оказанию помощи палестинцам. Он ведет к военной позиции – укреплению для обороны или интфраструктуре для атаки по Израилю.

Часть из тактических тоннелей – очень старые. Но ХАМАС не отказался от них, а лишь добавил знаки, разметку и номера тоннелей, чтобы террористам было легче ориентироваться.

«Стратегическая» подземная система построена на глубине, под тактической сетью. Это еще один слой тоннелей, который дает боевикам ХАМАСа возможность быстро перемещаться под землей, встречаться в определенных точках, скрываться длительное время, устраивать там штабы и управлять оттуда боевыми действиями.

Среди этих тоннелей есть «магистрали» — они соединяют несколько «шахт» между собой и позволяют террористам быстро отступить в сердце населенных пунктов, под плотную жилую застройку. Или же наоборот, быстро выйти оттуда и атаковать. Некоторые из «магистралей» могут достигать центра города Газа.

Некоторые из стратегических тоннелей соединяются с так называемым «метро Газы» — очень большой системой глубоких и широких тоннелей, соединяющей юг, центр и север сектора и протянувшейся на многие километры.

Часть стратегической системы ХАМАС использует для выполнения специальных задач, а некоторые ее тоннели предназначены только для высшего командования. Так как они залегают глубоко, для их использования нужна вспомогательная инфраструктура – например для вентилирования и закачки воздуха в подземные ходы (именно для нее нужно топливо, которое требует ХАМАС, в том числе отбирая у больниц в секторе Газа).

Амир Бохбот отмечает, что уже на этом этапе ЦАХАЛ разрушает туннели и шахты, оставляя некоторые из них для изучения и извлечения разведывательной информации.

Израильская армия ищет системное решение для проблемы с огромным «подземным городом», пишет Бохбот. В некоторых случаях ЦАХАЛ реализует методы, позволяющие уменьшить ущерб от авиаударов.

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