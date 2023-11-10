Азербайджан потребовал от Армении вернуть еще восемь населенных пунктов 1 10.11.2023, 9:02

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Баку выдвинул территориальные претензии Еревану.

Баку потребовал от Еревана вернуть восемь деревень, назвав их «оккупированными Арменией». Министерство иностранных дел Азербайджана в своем заявлении обвинило Армению в том, что ее правительство вновь мешает мирному процессу в регионе.

«Армения выбрала путь продолжения угроз мирному процессу, жизням наших граждан, а также работам по восстановлению и реконструкции в регионе», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство утверждает, что Ереван вновь мешает переговорам по мирному соглашению, продолжает военно-политические провокации.

«Армения не только не вывела свои вооруженные силы, которые остаются основной угрозой миру и безопасности в регионе, она продолжает финансовую поддержку их и не воздерживается от незаконной передачи вооружений, военной техники, мин на территории Азербайджана», — утверждает Баку.

Вопрос о восьми населенных пунктах был поднят ранее этим летом. Власти Азербайджана не указывают, о каких именно деревнях идет речь, но президент Ильхам Алиев упоминал о семи деревнях в Тавушской области Армении и одной — в Араратской области, приграничной с Нахичеванью.

В октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся заявлений Баку о восьми деревнях в Армении, напомнив Азербайджану, что армянский регион Арцвашен, когда-то входивший в Гегаркуникскую область Армении, по-прежнему считается оккупированным Азербайджаном с 1990-х годов.

«Мы, в свою очередь, говорим, что у нас тоже есть проблема восьми сел, потому что в той же Тавушской области, например, у нас есть оккупированные Азербайджаном территории в селах Беркабер, Айгеовит, Вазашен, Паравакар, а также другие территории», — заявлял армянский премьер.

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