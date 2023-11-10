закрыть
10 ноября 2023, пятница, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Брянской области РФ из засады ликвидировали подполковника ФСБ

2
  • 10.11.2023, 9:49
  • 5,262
В Брянской области РФ из засады ликвидировали подполковника ФСБ

Операцию могли провести бойцы «Русского добровольческого корпуса».

Российские СМИ сообщили о том, что вчера днем неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ.

По данным «Базы» нападение на УАЗ Патриот произошло на окраине села Улица Брянской области. Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

В результате стрельбы ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте.

Ранее бойцы «Русского добровольческого корпуса» рассказали о том, что проникли в Брянскую область РФ и устроили засаду на врага. Бойцы РДК показали кадры засады с автоматическим оружием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко