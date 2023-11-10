В Брянской области РФ из засады ликвидировали подполковника ФСБ

В Брянской области РФ из засады ликвидировали подполковника ФСБ2
- 10.11.2023, 9:49
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Операцию могли провести бойцы «Русского добровольческого корпуса».
Российские СМИ сообщили о том, что вчера днем неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ.
По данным «Базы» нападение на УАЗ Патриот произошло на окраине села Улица Брянской области. Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.
В результате стрельбы ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Он погиб на месте.
Ранее бойцы «Русского добровольческого корпуса» рассказали о том, что проникли в Брянскую область РФ и устроили засаду на врага. Бойцы РДК показали кадры засады с автоматическим оружием.