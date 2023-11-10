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В Подмосковье вспыхнул мощный пожар

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  • 10.11.2023, 10:51
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В Подмосковье вспыхнул мощный пожар

Черный дым виден издалека.

В российском Подмосковье утром 10 ноября вспыхнул мощный пожар на складах. В небо поднялся высокий столб черного дыма.

Как сообщают российские СМИ, огонь охватил склад в Восточной промзоне в Ленинском округе Подмосковья. Очевидцы в соцсетях публикуют кадры ЧП.

«Вообще не понимаю, что это такое. То ли это пожар, то ли это смерч, потому что огромнейшее облако растянулось на весь Ленинский городской округ», – рассказала одна из россиянок в своем видео.

По данным МЧС РФ, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м, тушить огонь отправили 90 пожарных и 29 единиц техники.

«В городском округе Ленинский горит склад на площади 2000 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – заявили там по состоянию на 6:48 утра.

Предварительно, без пострадавших, заявили в ведомстве.

По состоянию на 7:28 в МЧС РФ заявили, что пожар локализован, а в 8:09 утра отчитались, что «ликвидировано открытое горение».

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