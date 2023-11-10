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Дочь одного из главных путинистов окончательно отреклась от отца и России

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  • 10.11.2023, 10:53
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Дочь одного из главных путинистов окончательно отреклась от отца и России

Популярная российская актриса стала гражданкой США.

Популярная российская актриса Мария Машкова, которая категорически осуждает агрессию родной страны и путинский режим, стала гражданкой США.

Более пяти лет назад дочь заядлого путиниста, звезды сериала «Ликвидация» Владимира Машкова перебралась в «загнивающую», по мнению своего отца, Америку. И вот наконец Мария похвасталась своим официальным статусом американки, пишет obozrevatel.com.

Правда, теперь звезду некогда популярного сериала «Не родись красивой» зовут не Мария, а Masha. О масштабных изменениях в жизни экс-россиянка рассказала на личной странице в Instagram.

«Вместе с мужем и дочерьми стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и быть присяжной. Сменила имя (раньше была Мария Владимировна Машкова), отныне – новый человек: Masha Mashkova», – не скрывая радости, поделилась актриса.

Кроме того, Машкова отметила, что совсем скоро состоится ее дебют в американском кино, а также сериале. Тем временем от съемок в российских проектах Машкова уже давно отказывается. Да и сами пропагандисты не спешат показывать антивоенно настроенную артистку на своих экранах, а потому сцены со звездой просто вырезают из уже готовых фильмов.

Как американское гражданство повлияет на и без того испорченные отношения с отцом-фанатиком войны – актриса не знает. Все ее попытки донести до Владимира Машкова правду заканчивались провалом и презрением со стороны отца, который обвиняет дочь в «измене родины».

Тем временем многие звездные друзья и поклонники поспешили поздравить Марию, а точнее теперь уже Машу с тем, что она отреклась от страны-террористки и стала гражданкой США. В частности, поздравила актрису украинская певица Вера Брежнева, коротко написав: «Ура».

Напомним, после российского вторжения актер-путинист Владимир Машков публично обратился к дочери с требованием вернуться в Россию и извинился перед россиянами за ее «предательство».

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