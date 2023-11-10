В Беларусь тайно ввезли еще 26 вагонов с российским ядерным оружием 2 10.11.2023, 15:41

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Белорусские железнодорожники разоблачили схему.

«Сообщество белорусских железнодорожников» раскрыло новые факты о ввозе в Беларусь компонентов российского тактического ядерного оружия (ТЯО) и грузов военного назначения.

Некоторое количество таких перевозок, имевших место в сентябре 2023 года, властям хоть и не надолго, но удалось скрыть.

В соответствии с первоначальными российско-белорусскими планами ввоз компонентов ТЯО по железной дороге должен был осуществляться в два этапа: в июне 2023 года и в ноябре 2023 года.

В ходе этих этапов в общей сложности предполагалось к доставке 32 вагона с компонентами ТЯО и его сопровождением. Но помимо этого дополнительно запланировали и доставили в Беларусь еще 18 различных вагонов специального назначения и сопровождения.

Были и другие перевозки компонентов ТЯО. Новые данные касаются периода с 15 по 24 сентября 2023 года, в течении которого со станций РЖД Чебоксары (Горьковская ЖД) и Потанино (Южно-Уральская ЖД) в Беларусь в общей сложности переправлено 26 вагонов, как груженых непосредственно компонентами ТЯО, так и предназначенных для перевозки персонала, сопровождения и вагонов-прикрытия. Станция назначения вагонов – Прудок (Витебское отделение БЖД – НОД-6).

Рядом со станцией Прудок расположена 2631-я авиационная база хранения ракетного вооружения и боеприпасов – войсковая часть 94017.

Доставка осуществлялась через межгосударственный стыковой пункт (МГСП) Заольша с дальнейшим следованием через станцию Витебск до станции Прудок. В настоящее время МГСП Заольша является мало нагруженным пунктом – всего около двух пар поездов в сутки. Потому и выбирали, видимо, не вполне стандартный маршрут, чтоб не привлекать внимания.

Время следования от станции Заольша до станции Витебск – порядка 1:10, от станции Витебск до станции Прудок – 1:10. Таким образом, с учетом необходимости смены локомотивных бригад на станции Витебск, общее время следования по территории Беларуси вагонов с компонентами ТЯО составило порядка 3,5 часов.

Исходя из сведений об отправке вагонов и их поступлении на БЖД, следует, что указанное количество единиц подвижного состава доставлялось двумя группами:

Первая группа – отправка 15 сентября – 16 вагонов (10 груженых, 6 порожних) со станции Чебоксары, прибытие 22 сентября;

Вторая группа – отправка 18 сентября – 10 вагонов (4 груженых, 6 порожних) со станции Потанино, прибытие 24 сентября.

Груз относится к классу «Взрывчатые материалы», и значится как «Боеприпасы прочие для военных целей» и «Боеприпасы, кроме поименованных выше».

Особый интерес вызвала глубоко законспирированная организационно-финансовая схема этих перевозок. При том, что экспедиторами компонентов ТЯО по РЖД и БЖД являются АО «РЖД Логистика» и БТЛЦ соответственно, похоже, что основным бенефициаром (организатором – заказчиком) этих перевозок является СООО «ТРАНСРЭЙЛ – БЧ».

СООО «ТРАНСРЭЙЛ – БЧ» – совместное белорусско-швейцарское общество с ограниченной ответственностью (далее – ТРАНСРЭЙЛ-БЧ) появилась в Беларуси в 1994 году. И с тех пор возглавляется бессменным директором и представителем основного российского учредителя Акционерного общества «Трансрейл Холдинг» (Transrail Holding A.G., создано Министерством путей сообщения (МПС) СССР в 1989 году) госпожой Ким Сук Ча.

Вторым учредителем выступает БЖД с долей, по неподтвержденным данным, до 25%. Примечательно, что от лица БЖД в разные годы представителями в ТРАНСРЭЙЛ-БЧ являлись: начальник службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности (М) Е.Станкевич, первый заместитель начальника БЖД В.Михайлюк, а ныне снова начальник службы М – С.Приставко.

Что же за лица стоят и управляют финансовыми потоками при этих перевозках груза военного назначения (ТЯО) с привлечением по сути исключительно государственных компаний (РЖД, РЖД «Логистика», БЖД, БТЛЦ), пока не известно.

Еще интересное скрывается в начале деятельности компании ТРАНСРЭЙЛ-БЧ. Этой компании, единственной не входящей в структуру БЖД, было совершенно незаконно предоставлено право (с соответствующим телеграфным индексом) давать телеграфные распоряжения по экспедируемым грузам иным юридическим лицам и подразделениям БЖД (станции, НОДы и т.п.). Такого права на тот момент и еще многие годы даже у на 100% принадлежащему БЖД ТЭП «Белинтертранс» (преобразованному значительно позже, в 2009 году, в Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр Белорусской железной дороги» (БТЛЦ), подробнее здесь) не было.

Насколько глубокие коррупционные проявления у руководителей БЖД с ТРАНСРЭЙЛ-БЧ можно догадаться, раз юридически сторонней организации предоставляется право давать юридически значимые телеграфные распоряжения, имеющие непосредственное влияние на перевозки грузов, законные права на которые имеют лишь отправитель, получатель и перевозчик (БЖД)!!! Это право было тихо и неформально отозвано лишь спустя 15 лет (или около того) и только еще через несколько лет дано, как любят заявлять официальному экспедитору БЖД – БТЛЦ.

Но, судя по всему, ТРАНСРЭЙЛ-БЧ свои коррупционные функции исполняет успешно. По крайней мере, перед российскими хозяевами. Пусть без «прорывов» (видимо, не хотят привлекать внимание), но бизнес этой компании с 2019 года вырос: среди всех экспедиторов БЖД (в «закрытом» рейтинге) его доля увеличилась с 2 до 3% (объем провозных платежей по экспедируемым грузам в 2022 году составил около 15 млн. долларов США).

«Тихой сапой», под прикрытием экспедиторов от РЖД и БЖД (АО «РЖД Логистика» и БТЛЦ), ТРАНСРЭЙЛ-БЧ выполняет функцию скрытого организатора и финансовой «прокладки» при поставках не только ТЯО, но и вооружения и боеприпасов и иных грузов военного назначения.

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