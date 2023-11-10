В Италии нашли фрагменты знаменитого украденного украшения 10.11.2023, 19:45

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Реликварий был украден в 1914 году.

Власти Италии объявили о нахождении фрагментов Золотого Дерева Лучиньяно — грандиозного реликвария, созданного знаменитым сиенским ювелиром Габриэлло Д’Антонио, пишет New Voice.

Реликварий, считающийся одним из лучших шедевров итальянского ювелирного дела, был украден и разделен на фрагменты в 1914 году. В последующие годы удалось найти некоторые фрагменты, но наиболее важные части, включая распятие, четыре круглых медальона, пять серебряных досок и верхнюю часть крепления, оставались утраченными.

Так было до тех пор, пока полиции не поступило сообщение о том, что в пещере в районе Ареццо в центральной Тоскане находятся драгоценности. Проверив этот сигнал, они обнаружили давно утраченные части артефакта.

Найденные фрагменты включают пять досок, которые первоначально были установлены на обратной стороне медальонов ветвей, а также один из пергаментов с портретом святого, полированный горный хрусталь, использовавшийся как лупа для увеличения портрета, и 16 фигур святых в серебряной фольге, украшавших постамент.

Благодаря этой находке большая часть Дерева уже собрана.

Генеральный директор Институтов образования, исследований и культуры Министерства культуры Италии доктор Андреа Ди Паскуале заявил, что надеется, что остальные части Золотого Дерева будут найдены как можно скорее, чтобы реликварий мог быть восстановлен полностью.

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