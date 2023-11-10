Лукашисты будут искать дроны в посылках 6 10.11.2023, 21:03

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Подключат таможенников и почту.

10 ноября в Государственном таможенном комитете прошло совещание представителей Минсвязи, Минтранса, РУП «Белпочта» и бизнеса. Обсуждался вопрос контроля почтовых отправлений и товаров, которые следуют в адрес физлиц с территории государств Евразийского экономического союза

Согласно указу Лукашенко о беспилотниках, до вручения адресату посылки должны проверяться на отсутствие дронов. Заинтересованные госорганы разрабатывают соответствующий проект постановления правительства.

На совещание представители ГТК и Минтранса рассказали об основных положениях проекта постановления и подходах по проведению контроля.

«На мероприятии Государственным таможенным комитетом и Министерством связи и информатизации доведены основные положения проекта Постановления Совета Министров, а также подходы по проведению контроля. Представителями компаний, оказывающих доставку товаров в адрес физических лиц, получены ответы на имеющиеся вопросы, а их предложения будут дополнительно рассмотрены при доработке проекта документа«, – сообщает ГТК.

ГТК организует еще одну подобную встречу для обсуждения практической реализации контроля.

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