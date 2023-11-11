Ученые обнаружили ехидну, которая долгие годы считалась вымершим видом 11.11.2023, 5:59

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Ее нашли в лесах Индонезии.

Британские ученые обнаружили ехидну Аттенборо в лесах Индонезии — долгое время считалось, что этот вид млекопитающих вымер.

Эта разновидность ехидн получила свое название в честь британского натуралиста сэра Дэвида Аттенборо.

Исследователям Оксфордского университета удалось записать четыре коротких видео с длинноклювой ехидной, снятых фотоловушкой в Циклоповых горах Индонезии.

«Я испытал чувство эйфории, вся команда пребывала в эйфории», — рассказал (BBChttps://www.bbc.com/russian/articles/cjjp4l1e6ewo) об этом открытии биолог из Оксфордского университета Джеймс Кемптон.

«Это произошло в самый последний день нашей экспедиции, мы увидели ее на записи самой последней камерой, на самой последней SD-карте», — добавил он.

Джеймс Кемптон добавил, что переписывался об этом открытии с сэром Дэвидом Аттенборо, и что тот был «в полном восторге».

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