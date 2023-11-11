Израиль ликвидировал командира ХАМАС, державшего в заложниках 1000 жителей Газы 11.11.2023, 13:55

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Вместе с ним убиты еще несколько террористов.

Бойцы бригады «Гивати» армии Израиля при поддержке авиации ликвидировали террориста, который удерживал в заложниках более 1000 жителей сектора Газа в больнице «Рантиси».

Об этом рассказала в субботу, 11 ноября, пресс-служба ЦАХАЛа.

צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל שהחזיק כ-אלף מתושבי רצועת עזה כבני ערובה בבית החולים 'רנתיסי' במהלך הלחימה



כוחות מצוות הקרב החטיבתי גבעתי חיסלו באמצעות הכוונת מטוס קרב ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ את המחבל אחמד ציאם, מפקד הפלוגה המרחבית נאצר-רצ'ואן בארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/MedpTJlq7s — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 11, 2023

Имя террориста — Ахмед Сиам. Он был командиром роты «Насер-Рауан». Его ликвидация стала результатом совместной работы спецназа бригады «Гивати», военной разведки (АМАН) и ШАБАКа.

Во время боя у больницы «Рантиси» Ахмед Сиам под угрозой оружия удерживал в качестве живого щита более 1000 человек в больнице «Рантиси», не давая им покинуть больницу, так как они использовались как «живой щит» ХАМАСа.

Установив местонахождение террориста и локализовав его там, бойцы «Гивати» навели на него авиацию, и он был убит ударом с воздуха. Вместе с ним погибли еще несколько террористов.

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