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Израиль ликвидировал командира ХАМАС, державшего в заложниках 1000 жителей Газы

  • 11.11.2023, 13:55
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Израиль ликвидировал командира ХАМАС, державшего в заложниках 1000 жителей Газы

Вместе с ним убиты еще несколько террористов.

Бойцы бригады «Гивати» армии Израиля при поддержке авиации ликвидировали террориста, который удерживал в заложниках более 1000 жителей сектора Газа в больнице «Рантиси».

Об этом рассказала в субботу, 11 ноября, пресс-служба ЦАХАЛа.

Имя террориста — Ахмед Сиам. Он был командиром роты «Насер-Рауан». Его ликвидация стала результатом совместной работы спецназа бригады «Гивати», военной разведки (АМАН) и ШАБАКа.

Во время боя у больницы «Рантиси» Ахмед Сиам под угрозой оружия удерживал в качестве живого щита более 1000 человек в больнице «Рантиси», не давая им покинуть больницу, так как они использовались как «живой щит» ХАМАСа.

Установив местонахождение террориста и локализовав его там, бойцы «Гивати» навели на него авиацию, и он был убит ударом с воздуха. Вместе с ним погибли еще несколько террористов.

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