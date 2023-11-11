Израиль ликвидировал командира ХАМАС, державшего в заложниках 1000 жителей Газы
- 11.11.2023, 13:55
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Вместе с ним убиты еще несколько террористов.
Бойцы бригады «Гивати» армии Израиля при поддержке авиации ликвидировали террориста, который удерживал в заложниках более 1000 жителей сектора Газа в больнице «Рантиси».
Об этом рассказала в субботу, 11 ноября, пресс-служба ЦАХАЛа.
צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל שהחזיק כ-אלף מתושבי רצועת עזה כבני ערובה בבית החולים 'רנתיסי' במהלך הלחימה— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 11, 2023
כוחות מצוות הקרב החטיבתי גבעתי חיסלו באמצעות הכוונת מטוס קרב ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ את המחבל אחמד ציאם, מפקד הפלוגה המרחבית נאצר-רצ'ואן בארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/MedpTJlq7s
Имя террориста — Ахмед Сиам. Он был командиром роты «Насер-Рауан». Его ликвидация стала результатом совместной работы спецназа бригады «Гивати», военной разведки (АМАН) и ШАБАКа.
Во время боя у больницы «Рантиси» Ахмед Сиам под угрозой оружия удерживал в качестве живого щита более 1000 человек в больнице «Рантиси», не давая им покинуть больницу, так как они использовались как «живой щит» ХАМАСа.
Установив местонахождение террориста и локализовав его там, бойцы «Гивати» навели на него авиацию, и он был убит ударом с воздуха. Вместе с ним погибли еще несколько террористов.