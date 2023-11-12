Зеленский: Освобождение Херсона доказало, что РФ никогда не приходит «навсегда» 12.11.2023, 5:45

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Президент Украины выступил с видеообращением.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по случаю первой годовщины освобождения Херсона от российских оккупантов.

Видео появилось в официальных соцсетях президента.

Зеленский подчеркнул, что деоккупация города 11 ноября 2022 года стала свидетельством того, что Украина всегда будет возвращать свои территории. А также, что государство является «единым от северной границы до моря».

Президент напомнил, что херсонцы пережили месяцы оккупации без связи и информации, но «с верой в Украину».

– Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир… Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит «навсегда», сколько бы раз она это ни повторяла. Потому что Украина всегда возвращается – всегда! Когда мы знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели, – отметил Зеленский.

Он добавил, что сегодня – одна из тех годовщин, которые формируют у украинцев уверенность, что украинцы смонут победить врага.

Благодаря Херсонской операции удалось очистить от войск РФ правобережье Днепра, усилить защиту Николаева и Одессы, других городов и сел, а также укрепить успех Украины в битве за Черное море.

– Крым тогда – в улыбках херсонцев, в словах радости, когда встречали наших воинов – почувствовал и свое будущее, увидел, насколько мы рядом, – заявил глава государства.

Он поблагодарил всех военных, которые освобождали Херсон и сейчас борются за свободу Украины.

Зеленский напомнил, что независимость «обретается именно в боях, черпает энергию в единстве народа».

Президент Украины также отметил, что РФ весь год мстит освобожденным украинским населенным пунктам, в частности Херсону. Враг обстреливает город каждый день, запускает бомбы и ракеты открывает огонь из артиллерии.

По словам Зеленского, «Украина знает, что враг не слаб», но умеет его побеждать.

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