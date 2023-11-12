Путин до сих пор находится в холодильнике с названием «Минск» 2 Anti-Colorados

12.11.2023, 9:56

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Самую издевательскую шутку с его дублером сыграл Токаев.

Похоже на то, что всем, кому по той или иной причине, приходится общаться с Путиным или с его Аватаром, сейчас приходит в голову как-то компенсировать отвращение от неизбежного мероприятия. Причем, сделать это можно самыми разными способами и пользуясь методами, которые сам Путин практиковал до того момента, как попал в розыск в качестве военного преступника. О том, как он заставлял ждать своих партнеров по переговорам, уже ходят легенды, вернее – ходили. Теперь он уже себе такого не позволяет и является как колокольчик, а то и сам уже кого-то ждет, нервно пощелкивая замком своего чемодана с ДНК.

Или уже стало легендой то, как фрау Меркель прилетела к нему в Сочи и во время переговоров, в комнату вошла большая путинская собака. Говорят, что у Меркель имеется давняя боязнь собак. В общем, Путин знал эту слабость потешался, как Анжела кряхтела и потела. Таких номеров у него было множество и теперь ему возвращают их с перебором. Говорят, что весь его последний визит в Пекин был чередой унижений, часть из которых пациент понял, а часть – нет. Говорят, что встречать его в аэропорту прибыли деятели третьего или даже четвертого разряда. В частности, руководитель местной ветеринарной службы, а сам самолет как раз и поставили в зоне ветеринарного контроля.

Поскольку мероприятие в Пекине было многосторонним, то Си встречался с каждым из лидеров стран лично и по очереди. Ожидалось, что Путин будет первым в этой очереди, а оказался последним. Мало того, в назначенное время Путин уже стоял на указанном ему месте, по стойке смирно и пионерским салютом, но Си вышел только через два часа. Говорят, что у Путина аж рука затекла, но салют он все продолжал держать, ведь хозяин мог и вовсе не выйти.

Зато Путина первым пустили за стол, когда очередь дошла до совместного, торжественного обеда. Его вызвали первым и он оказался за столом соло, чтобы прислуга могла его рассмотреть. Ведь ему подавали особые блюда, приготовленные из нужных частей определенных животных. Скажем так, повар может унизить клиента не только тем, чтобы плюнуть в суп или помочиться на овощи, есть и более изысканные способы, которые поймет прислуга, а вот сам условный Путин будет радоваться тому, что его первым пустили к хавчику.

Но не только в Китае и не только Си, находит, как указать Путину его место. Недавно Путин ездил в Казахстан, где он пытается показать вальяжность и небрежность. Он это делал уже неоднократно, но каждый раз получал какой-то обратный ход. Этот случай не стал исключением, но разница с предыдущими вариантами состояла в том, что в этот раз он отгреб на глазах у всех своих ближайших холуев. Причем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал это технично, и по большому счету, надо было рассмотреть, в чем именно тут был смысл издевки.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги визита Путина в Астану в присутствии обеих делегаций и прессы, обратился сначала к публике на казахском языке». Политолог Аркадий Дубнов:



«Стоит взглянуть здесь на видео, чтобы понять, насколько врасплох застала эта… pic.twitter.com/Pr8G1J7ce0 — ЭХО (@echofm_online) November 10, 2023

Далее мы предлагаем посмотреть это видео дважды. Первый раз – без звука, чтобы посмотреть на морду самого Путина и его холуев. На морды и на их движения. А после этого – можно посмотреть со звуком, чтобы насладиться всем этим зрелищем в полной мере.

Но мы говорим «Путин», а имеем ввиду того, кто прямо сейчас играет эту роль. Но говорят, что самую злую шутку с Путиным сыграл ни кто иной, как Сашка Лукашенко. Опять, даже по слухам, настоящий Путин находился или до сих пор находится в холодильнике с названием «Минск».

Anti-Colorados, Defence-Line

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