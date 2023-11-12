В России на «День полиции» подрались силовики: руководитель райотдела в коме 10 12.11.2023, 10:16

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Драка произошла в якутском ресторана «Лина».

В Якутии (субъект РФ – ред.) руководство местного отдела МВД эпично отпраздновало День полиции.

Шумная вечеринка российских силовиков закончилась мордобоем, в результате которого временно исполняющий обязанности главы отдела полиции впал в кому.

Об этом пишет российский телеграм-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, в кафе «Лина», где и проходило застолье работников отдела Минстерства внутренних дел России в Ленском районе.

«Праздник шел хорошо, пока под утро не началась драка между руководителями отдела. Сначала 30-летний глава местного отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, капитан Севрюгин поссорился с начальником тыла, а затем и с 40-летним врио главы отдела полиции, подполковником Надточиевым (на фото). В результате Надточиев получил несколько ударов в лицо», – говорится в сообщении.

Надточиев оказался в коме в реанимации. Тем временем с другим участником драки – Севрюгиным – работают следователи.

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