«Однажды решила: на работу больше не выйду — и чувствую себя уверенно» 8 12.11.2023, 11:52

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Белоруска уехала в глушь и сделала «красивый бизнес».

Иногда надо сменить точку опоры, чтобы понять: на мир можно смотреть по-другому. Такая история случилась с Натальей Ядловской. Она бросила хорошую работу, уехала в деревню в Брестской области, купила там дом и начала дело, которое изменило ее жизнь, пишет onliner.by.

«Однажды решила: на работу больше не выйду»

Травничество для основательницы чайного бренда «Павлово поле» началось еще в детстве с прогулок по лугам с бабушкой и дедушкой. Тогда под ногами были просто красивые травы и цветы, которые никак не трансформировались в деньги, но давали понимание: растения могут заряжать человека и давать силы.

А в какой-то момент Наталье как раз стал очень нужен такой источник сил.

— По специальности я модельер, но в 35 лет, когда родился второй ребенок, случился переломный момент в моей жизни. В 3 года ребенку поставили диагноз «детский церебральный паралич».

Однажды я просто проснулась утром и приняла решение: полностью посвящу себя ребенку, на работу больше не выйду, а там время покажет. Нужно было, чтобы я поменяла образ жизни, пришла к чему-то новому, начала изучать новые грани.

Ребенку постоянно нужны были свежий воздух, тренировки, хорошее натуральное питание, поэтому Наталья постоянно ездила с ним в дом к бабушке и дедушке, потом там стали жить родители. Так что возникла идея уже своего отдельного дома, чтобы быть ближе к природе и создать нужные для ребенка условия.

И он нашелся.

Хозяева дома были знакомы Наталье с детства, поэтому сомнений в плане покупки не было. Она стала новой хозяйкой дома и заодно владелицей 50 соток земли.

Это немало, но женщина шутит: она за управляемый хаос, никогда не было цели засадить чем-либо каждый сантиметр, чтобы страдать из-за прополки.

— Когда есть земля и дом, хочется что-то посадить, поэтому начала выращивать самое простое, что слышал обыватель: ромашка, мята, какие-то еще незамысловатые и простые вещи. Еще лаванда, шалфей.

В конце концов Наталье захотелось узнать больше о травах и о том, как правильно их совмещать, поэтому она обратила внимание на российскую школу травничества. В итоге поняла: это точно ее дело, растения действительно дают силы и могут приносить какой-то заработок.

— Не теряю надежды найти особенную траву, которая помогла бы сыну. Может, звучит сказочно, но я надеюсь.

Самый красивый бизнес? Не все так просто

Так Наталья пришла к тому, что начала делать чаи.

— Травничество — это красиво: девушка с корзиной в платье и с прической, вся такая воздушная, травы колышутся… На самом деле все обстоит не так, — смеется Наталья.

Плетеная корзина действительно есть, но вместо платья и прически у женщины перчатки и лопата: сезон цветов прошел, сейчас самое время копать корни растений.

Часть растений для чаев — из дикой природы, не все можно вырастить возле дома.

— Звезды должны сойтись: хорошая погода, хорошее самочувствие и настроение. Растения все чувствуют, с каким запросом к ним идешь, — считает Наталья.

Из чего состоит производство чая

Выращивание и сбор трав — это только часть работы. Дальше идут обработка и сушка — для этого Наталья приспособила баню.

— Самая большая затратная часть — это все-таки помещение, чтобы оно было изолировано от перепадов температур, там было сухо и чисто, без насекомых.

Каждый заказ взвешивается и фасуется вручную в бумажный пакет, поэтому определенные затраты нужно закладывать и на упаковку. Можно купить не только чай, то и травяные сборы для ванн.

— Пятьдесят граммов чайного сбора стоят 15 рублей. Цены меняются, конечно, каждый год, не могу отдавать за бесценок. И хотелось бы сделать людям приятно, но это очень большой труд.

О своем деле с точки зрения денег Наталья рассуждает так:

— Бизнес на травах — это, в принципе, реально. Конечно, сумасшедших денег там не заработаешь, но чувствовать себя уверенно будешь.

Впрочем, есть и другие вещи, которые делают жизнь лучше.

— Когда я начала заниматься этим делом, все в жизни начало отстраиваться, я чувствую себя счастливым человеком. Сейчас ощущаю наполненность, когда могу получить энергию, которой хочу делиться с другими. А еще хочется обогащаться знаниями и развивать деревню.

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