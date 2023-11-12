Неожиданный преемник Путина: офицер СВР рассказал о грызне в Кремле 12.11.2023, 12:50

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Патрушев мог взять власть еще во время марша на Москву.

В РФ разворачивается борьба между влиятельными группами, которые претендуют на власть после Владимира Путина, заявил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев очень близок к Путину и многие говорят о том, что именно он может занять место пост президента, поэтому для диктатора этот человек очень опасен, рассказал он «24 каналу».

«Для Путина сейчас вообще любой человек представляет угрозу. Кто угодно. И это доказал (Евгений) Пригожин. Когда Пригожин начал свой путч, Путина не вышел защищать никто. Люди, которые тогда надеялись на Патрушева, были разочарованы, ибо и Пригожин испугался взять власть, и Патрушев», – отметил бывший сотрудник спецслужб.

При этом собеседник считает, что в случае поддержки Патрушевым мятежа Евгения Пригожина, им было бы легко свергнуть Путина, ведь за ними стояла сила спецслужб и боевиков.

«Но у них там одновременно банка пауков. Не зря говорят о башнях Кремля и о войне башен Кремля. Потому что Патрушева боятся другие сильные игроки, вроде Сергея Чемезова и Александра Бортникова, которые формально ему подчиняются, но хотят стать самостоятельными игроками», – добавил Жирнов.

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