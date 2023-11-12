«Мама у меня боевая — освоилась быстро, ее даже звали замуж» 12.11.2023, 14:28

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Как белорусские айтишники перевезли за границу пожилых родителей.

Сайт devby.io собрал истории белорусских айтишников, которые релоцировались с родителями-пенсионерами в Польшу и Грузию.

«Мама учит польский и говорит: правильно сделали, что переехали»

— Еще в августе 2020, когда в Беларуси отключили интернет, мне стало очевидно, что нужно начинать всерьез искать варианты для релокации. Я стал изучать вопрос — и результаты не радовали: переезд требовал времени — от года, смены работы, а если рассматривать Штаты, то плюс еще пары лет работы в Беларуси до получения визы L1. Добавьте к квесту возраст 45+, жену, двое детей… Задача выглядела не самой легкой. А главное, непонятно было, что делать с мамой — оставлять ее одну с кучей старческих болячек категорически не хотелось.

Поэтому я набрался наглости, и в 2021 году написал письмо польскому консулу с просьбой выдать PBH на всех пятерых. Приложил сканы документов, расписал в тексте, что «не с кем оставить маму». Консул ответил одним предложением — в нем было время и адрес для подачи документов на нас пятерых. Через месяц в наших паспортах уже была виза.

Осталось отключить уже ненужные сервисы, деактивировать симки, перевести мамину пенсию из Беларусбанка в Priorbank, раздать имущество родственникам, оформить документы на выезд (тогда ведь не выпускали «в связи с ковидом»), сесть в автомобиль. Чтобы мама не передумала в последний момент, дети взяли над ней «шефство» и не давали усомниться в правильности авантюры. Вот так мы оказались покорителями Дикого Запада, неожиданно для себя.

То, что было далее, уже неинтересно: поиск жилья, оформление на работу, сбор тонны документов, подача на ВНЖ… — все как обычно.

Отдельных проблем с легализацией мамы не возникло: я подался на ВНЖ по работе (Blue Card), а маму — депендентом. Ее документы ничем не отличались от документов жены и детей — просто еще одна стопка. ВНЖ дали без проблем.

С поиском жилья был стандартный квест: пришлось побегать, так как «кавалерку» на пятерых не взять, нужна минимум трешка — и желательно не 50 м². В итоге нашли квартиру средней ушатанности, что хорошо — детям до школы всего 2 остановки.

Теперь мама живет с нами в Польше, получает в аптеке бесплатные лекарства по рецепту, бесплатно ездит на трамвае и посещает семейного врача. Вместо телевизора у нее теперь планшет, мама помаленьку учит польский язык методом посещения магазинов, вместе с нами празднует польские праздники.

Пенсию мама до сих пор получает на карту Priorbank. Можно было бы оформить, чтобы эти выплаты делала Польша, но мы не стали этого делать — сумма та же, какая разница, как ее выплачивают. Да и пенсия — два раза в магазин сходить.

Этой весной вступило в силу Соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Беларусью. Оно было заключено еще в феврале 2019 года, и вот недавно ратификационный маховик наконец провернулся.

Можно проработать всю жизнь в Беларуси, переехать в Польшу, подать там заявление на пенсию — и получать ее в новой стране (а можно и наоборот). Пенсия начисляется в размере и по законодательству страны-оператора, то есть в нашем примере — Беларуси. За подробностями — сюда.

Единственное о чем мама скучает — это о даче. Вместо выращивания роз на шести сотках ей приходится ограничиваться цветами в вазонах на окнах. Вспомнила молодость — и помогла соседке вскопать клумбу перед фасадом, потом они пытались общаться знаками и на беларусской трасянке.

А вообще мама говорит: «Правильно сделали, что переехали».

Грузия

«Местные люди маме нравятся. А еще ей по душе климат»

В Беларуси мы с родителями жили через дорогу — я ходила к ним чуть ли не каждый день. Как-то мы обедали вместе, и я поделилась, что наша компания начала релокацию сотрудников — и кто-то даже забирает родителей.

Папа сказал: «Надеюсь, нам это не понадобится». Мама промолчала. Но оказалось, она совсем не прочь куда-нибудь уехать. Она стала потихоньку подталкивать меня к решению переехать — говорила, что стоит изучить варианты, и даже сама стала гуглить, а как живется в Болгарии, в Грузии, в Узбекистане…

Мы вылетали в Грузию в начале июня втроем — я, мама и ребенок. Папу оставили на хозяйстве — следить за двумя квартирами.

Компания выдала релокационный бонус, который распространялся в том числе на моего ребенка. Мама переезжала на «свои». До пенсии ей оставалось 3-4 месяца, но стажа для ее начисления хватало, поэтому она уволилась, не раздумывая.

В конце августа мама вернулась в Беларусь — оформить пенсию и заодно забрать папу. Какое-то время мы жили вчетвером. Но перед новым годом отец вернулся в Беларусь — «там все же дом». Теперь то он к нам прилетает на время, то мама — к нему. Живут на 2 страны.

Найти квартиру в Батуми на всех нас было несложно. Сначала мы сняли гостевой домик, а потом — трехкомнатную квартиру за 500 долларов. Сейчас поменяли ее на другую (не по своему желанию: просто хозяин решил выставить ее на продажу) — ремонт похуже, чем в предыдущей, зато наше новое жилье в 100 метрах от школы, куда ходит мой ребенок. Плюс по размерам квартира больше — и при этом дешевле на 50 долларов.

Когда мама живет вместе с тобой, это и упрощает твою жизнь, и усложняет одновременно. Я могу пойти к друзьям и зависнуть у них хоть на пару дней — и будет, на кого оставить ребенка. Это плюс. А минус — мама, конечно же, выскажет свое недовольство таким поведением дочери.

И тем не менее, хорошо, что мама с нами — она взяла на себя хозяйственные заботы: ходит по магазинам, готовит на всех. Моя же задача — зарабатывать деньги. Проблем с коммуникацией у мамы нет, тут очень редко можно встретить человека, который не знает русского. Но если такое и случается, то она объясняется с ними на пальцах. Местные люди ей тоже очень нравятся.

А еще маме по душе климат, отсутствие перепадов давления. В Беларуси у нее сразу ноги отекают и голова болит. А тут она чувствует себя хорошо.

С местной медициной маме сталкиваться не приходилось. Несколько дней назад она улетела в Минск на 2 месяца — и сейчас активно, как все пенсионеры, ходит по врачам, проводит полный чек-ап. У нее такая позиция: «не нужно тратить на меня деньги — я в Беларусь слетаю и там подлечусь».

Пенсию мама получает на беларусскую карточку. Раньше, когда курс доллара был лучше, я переводила деньги с этой карты на свою валютную. А теперь делаем так: я нахожу в телеграм-чатах беларусов, которым нужны беларусские деньги, встречаемся — и я перевожу необходимую сумму с маминой карточки на их карты, а они отдают мне в лари по курсу Google.

Сменить Грузию на какую-то еще страну — я думала об этом, но для этого нужно сменить проект в нашей же компании, а я не хочу. Да и Грузия — не самая худшая страна для жизни, хоть и не идеал.

«Мама у меня боевая — освоилась быстро, ее даже звали замуж»

В ноябре 2021 года мне пришлось побывать в застенках КГБ — вызывали в связи с комментариями. В апреле 2022 я переехал в Грузию. Моя мама тоже хотела уехать из Беларуси вслед за мной, но перевезти ее получилось только в январе этого года. А с ней — и младшего брата.

Мама у меня хоть и в годах, но «боевая» — освоилась довольно быстро, обросла знакомствами, и теперь знает даже больше местных, чем я. Ее даже звали замуж (она уже давно свободная женщина).

Сейчас мама живет с братом, я — отдельно от них. Но с нового года у меня истечет договор аренды жилья, и возможно, тогда мы поселимся все вместе. Мой младший брат в Беларуси был системным администратором, сейчас осваивает devOps-направление, а я PHP/Magento-разработчик. Сейчас в поиске новой работы.

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