После взрыва дрона в Сочи около резиденции Путина установили комплекс ПВО 6 12.11.2023, 21:01

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Установку разместили прямо на пляже.

В Сочи неподалеку от резиденции президента Владимира Путина «Бочаров Ручей» появился комплекс ПВО. Установку разместили прямо на пляже в районе Мамайка, видео с ней выложила «Сирена».

20 сентября дрон-камикадзе совершил атаку на Сочи. Он врезался в нефтебазу «Роснефти» в нескольких десятках километров от резиденции главы государства. Удар пришелся на район, который находится примерно в 550 км от ближайшей территории, контролируемой Украиной.

Беспилотник подлетел так близко к сочинской резиденции Путина впервые. Президент часто пользуется ей, особенно в теплое время года. Например, в июне и в сентябре он встречался там со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В октябре сообщалось о взрывах возле железнодорожного вокзала и аэропорта в Сочи. Минобороны России утверждало, что средства ПВО уничтожили два беспилотника над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. В аэропорту временно ограничивались полеты. Мэр Сочи говорил, что пострадавших и разрушений не было.

Ранее команда оппозиционного политика Алексея Навального обнаружила установку ПВО возле секретной резиденции Путина в Красной поляне, куда он приезжает «кататься на лыжах». «Панцирь-С1» был установлен в горах в километре от комплекса зданий, которые формально принадлежат «Газпрому», однако расследователи выяснили, что план объекта схож с планом других резиденций: в нем такие же комнаты, например, «цех обработки яиц», криокамера и «кухня ФСО».

Украина уже несколько раз пыталась атаковать резиденции Путина. 3 мая сразу два беспилотника ударили по Сенатскому дворцу Кремля, где располагается рабочий кабинет главы государства.

После этого дроны были сбиты 30 мая всего в 10 километрах от второй столичной резиденции Путина «Ново-Огарево», причем в тот момент, когда он находился в ней. Близкий к Кремлю собеседник рассказал The Moscow Times, что президента подняла рано утром служба безопасности из-за воздушной угрозы.

5 сентября беспилотник попытался атаковать резиденцию Путина «Русь» в селе Завидово Тверской области. Аппарат был сбит средствами ПВО.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что дроны не запускают специально на резиденции Путина. Они запрограммированы на другие цели, но пролетают рядом. В частности, Буданов отмечал, что над «Ново-Огарево» «проходит хороший воздушный маршрут на Москву».

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