Инфляция в России установила новый рекорд 4 13.11.2023, 19:18

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Цены растут фронтально.

Инфляция в России в ноябре вновь начала резко ускоряться, следует из статистики Росстата и Минэкономразвития. С 31 октября по 7 ноября индекс потребительских цен подскочил на 0,42% — столько же, сколько за весь ноябрь прошлого года, а годовая инфляция установила новый рекорд с февраля — 6,99%, передает The Moscow Times.

По сравнению с предыдущей неделей (+0,14%) темпы роста цен увеличились втрое, и в результате недельная инфляция достигла максимума с декабря прошлого года, когда по экономике прокатилась волна индексации тарифов.

Данные по инфляции, опубликованные в пятницу вечером, оказались «очень негативными», отмечают аналитики Альфа-банка: дорожают как продукты питания, так и непродовольственные товары.

Зоной инфляционного бедствия стали овощные и фруктовые отделы супермаркетов, где рост цен с начала года измеряется десятками процентов. Так, согласно Росстату, бананы за 11 месяцев стали дороже на 42,9%, помидоры — на 29,5%, капуста на 21,2%, яблоки — на 14,5%. Рост цен на курятину достиг 29,7%, на куриные яйца — 21,2%, на баранину -16,3%, на говядину — 12,4%

«Цены продовольствия растут фронтально, среди непродуктовых товаров дорожают чувствительные к курсу», — пишут аналитики «Локо-Инвест». Хотя после введения валютного контроля рубль смог оттолкнуться от «дна», доллар и евро по-прежнему стоят почти на 40% дороже, чем в начале года — 91,85 и 98,15 рубля соответственно.

Отчасти ускорение инфляции — результат разовых факторов, пишут аналитики Райффайзенбанка: после исчерпания запасов урожая резко дорожают овощи, а кроме того, в начале ноября цены на всю линейку машин поднял «Автоваз». Тем не менее, это лишь часть проблемы, возражает «Локо»: медианный рост цен за неделю ускорился почти вдвое — с 0,09% до 0,17%.

С такими темпами инфляция к концу года рискует превысить прогноз Центробанка, который составляет 7-7,5%, единодушны аналитики «Локо» и Альфа-банка. Ответом ЦБ станет очередное повышение ключевой ставки, значение которой с начала года выросло уже вдвое — с 7,5% до 15% годовых.

На декабрьском заседании регулятор может поднять ставку вплоть до 17%, полагают в Альфа-банке.

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