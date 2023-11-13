Премьер Польши подал в отставку вместе с кабинетом министров 6 13.11.2023, 19:37

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Матеуш Моравецкий

Он должен был сделать это по Конституции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. Об этом сообщает Dziennik.pl.

Моравецкий подал прошение об отставке на первом заседании нового состава сейма (парламента). Он должен был сделать это по Конституции Польши.

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцка сообщила, что Анджей Дуда поручит Моравецкому сформировать новое правительство. На это у него есть 14 дней. В течение этого срока Моравецкий будет должен представить сейму программу работы правительства и получить вотум доверия.

Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам правящая партия «Право и справедливость», в которой состоят Дуда и Моравецкий, получила 35,38% голосов и заняла 194 кресла в сейме. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская коалиция» (30,7%), затем идут также оппозиционные партии «Третий путь» (14,4%) и «Левые» (8,61%). В сумме оппозиционные партии получили 248 из 460 мест в парламенте.

«Право и справедливость» и «Гражданская коалиция» представили своих кандидатов на пост премьер-министра и выразили желание сформировать правительство. Дуда 7 ноября объявил, что «после спокойного анализа и консультаций» решил поручить формирование правительства Моравецкому. Если он не получит вотум доверия парламента, члены сейма смогут выдвинуть своего кандидата на пост премьера и поручить ему сформировать правительство.

На первом заседании сейма «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение. Cпикером парламента избрали выдвинутого ими лидера партии «Польша 2050» Шимона Головню. Его кандидатуру поддержали 265 парламентариев.

Головня будет занимать эту должность до 13 ноября 2025 года. В соответствии с коалиционным соглашением во второй половине срока полномочий сейма спикером станет Влодзимеж Чарзасты из «Левых».

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