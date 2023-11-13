Коррупционный скандал в Португалии: имя премьера, который ушел с должности, появилось в деле по ошибке 1 13.11.2023, 22:13

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Антониу Кошта

Его случайно перепутали с другим министром.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта покинул свой пост после коррупционного скандала в правительстве: его имя якобы фигурировало в телефонном разговоре причастных к преступной схеме лиц. Однако впоследствии выяснилось, что прокуратура в ходе расшифровки прослушки перепутала премьера с министром экономики Антониу Коштой Сильвой, сообщает Euronews со ссылкой на одного из адвокатов.

Коррупционный скандал в правительстве Португалии разгорелся в начале ноября. Несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр инфраструктуры Жоау Галамбу, подозреваются в заключении сомнительных сделок по добыче лития на севере страны, а также строительству завода по производству водородной энергии и дата-центра в городе Синиш на юге.

Утверждалось, что имя премьер-министра Антониу Кошты всплыло во время телефонного разговора сотрудников компании, причастной к преступной схеме: он якобы мог посодействовать в одном из проектов.

В резиденции премьер-министра прошел обыск, был задержан один из приближенных к нему чиновников. Сам Антониу Кошта 7 ноября объявил, что покидает пост премьера. При этом он подчеркнул, что не причастен к коррупционному скандалу. Кошта будет исполнять обязанности премьер-министра до новых выборов в марте.

Однако адвокат одного из фигурантов дела утверждает, что в действительности во время созвона упоминается министр экономики Антониу Кошта Сильва, а в прокуратуре просто ошиблись во время расшифровки прослушки и указали в обвинительном заключения имя премьера.

По сообщению источника, прокуратура уже признала свою оплошность. Однако никаких публичных комментариев с ее стороны пока не последовало.

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