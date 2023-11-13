Президент Польши вновь назначил Моравецкого премьером 13.11.2023, 23:15

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Анджей Дуда

Анджей Дуда поручил ему сформировать новое правительство.

Президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство, передает Dziennik.pl.

«Я верю, что премьер-министр найдет в сейме большинство, которое поддержит совет министров», — сказал Дуда во время церемонии в президентском дворце. У Моравецкого будет 14 дней, чтобы представить сейму программу работы правительства и получить вотум доверия

Ранее 13 ноября Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. Он должен был сделать это по Конституции Польши.

Пост премьера Моравецкий занимает с декабря 2017 года.

Дуда внес в сейм (парламент) кандидатуру Моравецкого на пост премьер-министра 6 ноября. По словам польского президента, «каждая партия выразила уверенность, что в новом сейме соберет большинство, необходимое для поддержки своего кандидата и будущего правительства в целом». «После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому», — сказал он.

Парламентские выборы в Польше завершились 15 октября. По их итогам «Право и справедливость», в которой состоят Дуда и Моравецкий, получила 35,38% голосов и заняла 194 кресла в сейме. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская коалиция» (30,7%), затем идут также «Третий путь» (14,4%) и «Левые» (8,61%). В сумме оппозиционные партии получили 248 из 460 мест в парламенте. Если все три решат объединиться, это позволит им сформировать правящую правительственную коалицию.

У кандидата на пост премьера, выдвинутого президентом, есть две недели, чтобы получить поддержку членов парламента. Если ему это не удастся, то парламент может выдвинуть своего кандидата. Таким образом, если оппозиция в парламенте объединится, депутаты смогут отклонить претендента на пост премьера от «Права и справедливости» и предложить своего.

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