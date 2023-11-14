Украинский нардеп Дубинский оказался кремлевским агентом «Буратино» 9 14.11.2023, 8:47

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Он работал на ГРУ.

Александру Дубинскому, действующему депутату Верховной Рады Украины, не привыкать быть в самом центре резонансных событий и различных скандалов. Чего стоило только его изгнание из президентской фракции партии «Слуга народа» (СН), пишет New Voice.

Но 13 ноября Дубинский достиг вершин киевского дна: правоохранители объявили ему подозрение в государственной измене и участии в преступной организации.

Как заявили в СБУ, Госбюро расследований (ГБР) и Офисе генпрокуратуры, политик осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России. Дубинский вероятно даже имел оперативный псевдоним «Буратино» и входил в состав преступной организации, которую сформировало главное разведуправление генштаба вооруженных сил России — ГРУ.

«Основная задача этой организации — расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ», — заявили в СБУ.

Спецслужба утверждает, что политик «распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства». «Один из примеров дезинформационной работы — распространение фейков о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году, — сообщили в спецслужбе. — Для «разгона» пророссийских нарративов он участвовал в соответствующих пресс-конференциях».

По данным следствия, в организацию кроме Дубинского также входил экс-депутат Андрей Деркач, который перед полномасштабной войной сбежал за границу. Также членом группировки был бывший прокурор Константин Кулик с позывным «Птичка».

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