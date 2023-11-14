СМИ: Близкий к режиму управленец попался на большой взятке

СМИ: Близкий к режиму управленец попался на большой взятке5
- 14.11.2023, 15:10
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Медиа писали о его связях с криминалом.
Две недели назад в Беларуси прошли задержания по «молочному делу». Среди менеджеров, которыми заинтересовались силовики, был и гендиректор «Бабушкиной крынки» Геннадий Скитов.
Как стало известно «Нашай Ніве», среди сотрудников популярна версия, что Геннадия Скитова могут обвинять в получении большой взятки. Речь идет о миллионе рублей за отгрузку продукции завода трейдерам.
Официальной информации об этом нет. Журналисты знают из источников в отрасли, что задержаны были некоторые трейдеры и дилеры молочной продукции, работавшие с государственными заводами.
Следователи считают Геннадия Скитова возможным главным бенефициаром «молочного сговора».
Точное количество задержанных до сих пор неизвестно.
Сегодня, 14 ноября, Александр Лукашенко затронул эту тему, собрав у себя силовиков.
Обществу пока неизвестен смысл претензий.
Вероятно, речь идет об обвинениях в откатах от дилеров за поставки дешевой продукции, как это было, например, в «сахарном деле», по которому задерживали директоров сахарных заводов.
Геннадий Скитов — близкий к режиму бизнесмен. В 90-е был связан с криминалом.
По информации «Ежедневника», Геннадий Скитов в середине 1990-х оборвал связи с криминальным миром, сменил фамилию и начал жизнь с чистого листа.
Скитов работал на руководящих должностях на Борисовском мясокомбинате (с 2002 года), минской «Белрыбе», БАТЭ, гродненском «Белкарде» и с сентября 2013 года по июль 2016-го — на щучинском «Автопроводе». После Скитов был коммерческим директором МАЗа. После ухода с МАЗа он несколько недель проработал на Минском тракторном заводе.