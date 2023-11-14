Лукашенко решил посадить премьера Головченко? 11 14.11.2023, 15:57

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Диктатор связал главу своего правительства с коррупционным «молочным делом».

В Беларуси раскручивается «молочное дело». Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в Беларуси были задержаны 26 человек. 15 арестовано. Среди задержанных — менеджмент «Бабушкиной крынки», включая гендиректора Геннадия Скитова.

Лукашенко же на совещании правительства связал премьер-министра Романа Головченко с этой коррупционной схемой.

Согласно заявлениям диктатора, восемь коммерческих групп установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда белорусских молоко-перерабатывающих предприятий.

«Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович, тоже ответите, если будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я, говорю, не называю пока фамилии, пока идет следствие. Путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции – масло, сыры, другой молочной продукции – в свою пользу, а также возможность закупки продукции по цене ниже установленного индикатива», — намекнул на причастность Головченко к коррупции Лукашенко.

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