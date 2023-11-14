Дорога к Авдеевке завалена уничтоженной российской бронетехникой 14.11.2023, 19:04

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Видеофакт.

Сожженная российская бронетехника ржавеет между украинскими населенными пунктами Водяное и Северное, куда оккупанты отчаянно прорываются для оцепления Авдеевки.

Технику российских захватчиков уничтожили бойцы украинской 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

На видео, опубликованном телеграм-каналом «Военный курьер», можно заметить около 20 единиц разной сожженной техники оккупантов.

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