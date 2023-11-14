Дорога к Авдеевке завалена уничтоженной российской бронетехникой
- 14.11.2023, 19:04
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Видеофакт.
Сожженная российская бронетехника ржавеет между украинскими населенными пунктами Водяное и Северное, куда оккупанты отчаянно прорываются для оцепления Авдеевки.
Технику российских захватчиков уничтожили бойцы украинской 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
На видео, опубликованном телеграм-каналом «Военный курьер», можно заметить около 20 единиц разной сожженной техники оккупантов.