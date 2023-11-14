История 22-летнего израильтянина, который спас других от ХАМАСа ценой собственной жизни 14.11.2023, 20:02

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Анер Шапиро

Невероятная история героизма.

Героическую историю 22-летнего Анера Шапиро, который ценой собственной жизни сохранил жизнь другим израильтянам во время нападения ХАМАСа, рассказали в Telegram-канале «Люди за Израиль | Война».

Мужчина родился в семье религиозных сионистов, которая воспитывала его в традициях преданности Израилю и своему народу с малого возраста. 7 октября, в первый день войны, Шапиро находился в отпуске со службы в армии.

Во время нападения боевиков он укрылся в убежище на автобусной стоянке, где также были другие молодые израильтяне. Они прибежали туда с музыкального фестиваля «Нова».

Преступники из ХАМАСа несколько раз бросали в убежище гранаты, чтобы убить там всех находящихся. Однако Анер вновь и вновь выбрасывал гранаты наружу. В итоге восьмая граната была для героя смертельной – он погиб, но смог спасти других.

Некоторые среди спасенных оказались среди заложников и были уведены в Газу. На одном из роликов, доступных по ссылке, видно, что у одного из пострадавших оторвана рука, а девушку уводили в сторону, после чего раздался выстрел.

Другой части израильтян тоже удалось выжить. Вероятно, боевики подумали, что те погибли от их гранат. После лечения выжившие пришли к родителям Анера поблагодарить их на его сына, который спас им жизни.

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