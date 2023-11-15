Агентство из «дружественной» страны отозвало кредитные рейтинги Беларуси 1 15.11.2023, 11:53

2,834

По неаналитическим причинам.

Российское аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало присвоенные правительству Беларуси кредитные рейтинги по международной шкале. Об этом сообщается на сайте организации. Это решение может еще больше снизить привлекательность Беларуси для инвестиций, пишет zerkalo.io.

АКРА отзывает среди прочего выданные ранее белорусскому правительству долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах на уровне B+. Как сообщается, рейтинги отзывают по неаналитическим причинам.

Отзыв рейтингов произошел на фоне ситуации с выплатой Минском основного долга по еврооблигациям и процентов по ним в белорусских рублях.

Напомним, в феврале этого года власти Беларуси заявили о выплате основного долга по еврооблигациям Belarus-2023 и процентов по ним. Сумма основного долга в белорусских рублях составила в эквиваленте 800 млн долларов, а процентов — 27,5 млн долларов (в рублях). Эти средства перевели на специальный счет в «Беларусбанке». Такое решение Минфин пояснял санкциями со стороны западных стран, из-за которых невозможно перечислить выплаты в валюте держателям еврооблигаций.

Ситуация с еврооблигациями Минфина Беларуси

С лета 2022 года Минфин Беларуси начал выплачивать долги по еврооблигациям в белорусских рублях, а не в валюте, которая была прописана в кредитных договорах (как правило, долларах). Такое решение в министерстве объясняют санкциями со стороны западных стран в отношении Нацбанка, а также «невозможностью западной платежной инфраструктуры обеспечивать в условиях санкций доведение выплат до всех держателей еврооблигаций».

Международные рейтинговые агентства несколько раз фиксировали дефолт по отдельным выплатам процентов по кредитам в связи с тем, что белорусские власти нарушали условия договоров и платили в белорусских рублях, перечисляя деньги на специальный счет в «Беларусбанке».

В 2022 году Минфин заявил о досрочном выкупе еврооблигаций по 30% от номинала. Планировалось, что сумма выкупа не превысит объема еврооблигаций, которые предстояло погасить в 2023 году.

Российские инвесторы с февраля 2023 года жаловались, что Минфин Беларуси не выплачивает долги по евробондам. Они обращались в Центробанк РФ и писали совместное письмо лично министру финансов Беларуси Юрию Селиверстову. Общая сумма неполученных средств составляла на начало марта 500 млн долларов.

Один из российских инвесторов подал на белорусское ведомство в суд из-за невыплат по долгам. Недавно стало известно, что частные российские инвесторы попросили ограничить доступ Беларуси к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям.

Позже сообщалось, что частные российские инвесторы попросили ограничить доступ Беларуси к межгосударственным кредитам и российскому рынку капитала из-за невыплат по ранее выпущенным еврооблигациям, следует из обращения на имя замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».