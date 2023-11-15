В России дотла выгорел цех по производству FPV-дронов 3 15.11.2023, 12:23

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Названы версии поджога.

В ночь на среду, 15 ноября, в городе Курганинск (Краснодарский край РФ) дотла выгорел цех, в котором производились FPV-дронов, сгорели более 100 готовых беспилотников. Этот цех находился возле воинской части, передает УНИАН.

О том, что полностью выгорел цех, где делали беспилотники-камикадзе для российских оккупантов, сообщает «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники с места происшествия.

По его данным, в РФ силовики признали случившееся «диверсией», и есть несколько версий поджога - это могли совершить местные жители, которые хотят скорейшего завершения войны, «украинские диверсанты» или «конкуренты», которые завидовали хорошим показателям производительности цеха.

«Впрочем, часть местных настаивает, что якобы причиной пожара был таки беспилотник... Местные говорят, что слышали звук, похожий на беспилотник, однако путаются в своих показаниях. Военные же неофициально намекают, что речь может идти об атаке новым типом беспилотников, которые пока не в состоянии распознать наша ПВО (противовоздушная оборона, - Ред.) и системы РЭБ (радиоэлетронной борьбы, - Ред.)», - отмечается на канале.

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