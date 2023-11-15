Haaretz: США сжимают кольцо на Ближнем Востоке 15.11.2023, 12:44

1,114

Завершена переброска огромных наступательных сил.

США на этой неделе завершили дислокацию огромных наступательных сил вокруг Ирана и «Хизбаллы», пытаясь любым возможным способом предотвратить распространение пожара и образование второго театра военных действий в Ливане и далее в Сирии и Ираке, сообщает издание Haaretz.

Ударная группа авианосца «Эйзенхауэр», который был отправлен в регион три недели назад и успел провести учения с авианосцем «Форд» в Средиземном море, прибыл на этой неделе в Аравийское море и находится всего в 300 километрах от побережья Ирана.

«Эйзенхауэр» с десятками самолетов на борту сопровождают два эсминца, ракетный крейсер и стратегическая атомная подводная лодка класса «Огайо», которые вместе несут сотни крылатых ракет, способных поражать цели на большей части восточной и центральной части Ирана. Авианосец «Форд», действующий из района Кипра с момента прибытия в регион около месяца назад, сопровождают несколько других эсминцев, несущих ракеты «Томагавк», которые способны поразить любую цель в Западном Иране, Сирии и Ираке.

Третья военно-морская ударная группа, 26-я оперативная группа морской пехоты США, находится в Красном море. Помимо эскадрилий F-15, F-16 и А-10, дислоцированных в Иордании и странах Персидского залива, две недели назад на базу Инджирлик в Турции, на сирийской границе, прибыли два стратегических бомбардировщика B-1.

13 ноября Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало еще одну фотографию, третью за неделю, одного из этих бомбардировщиков, демонстрирующего присутствие над одним из государств Персидского залива.

В то же время по американскому воздушному мосту продолжаются поставки на Ближний Восток техники, вооружений и систем ПВО. По открытым данным, только за последнюю неделю на военной базе вблизи Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, приземлились почти 30 тяжелых транспортных самолетов – «Локхид C-5 Галакси» и «Боинг C-17 Глоубмастер» – с различных баз в США. Также продолжаются поставки в Израиль и другие страны региона.

Война, разразившаяся 7 октября, ставит Израиль и США перед сложной экономико-стратегической задачей: как бороться с Ираном, который создал по всему Ближнему Востоку сеть прокси-организаций с ограниченной лояльностью к странам, в которых они действуют. Относительную технологическую и военную отсталость этих организаций и самого Ирана он компенсирует баллистическими ракетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами, которые угрожают Израилю и США.

«Хизбалла» с арсеналом в 150 тысяч ракет и реактивных снарядов продолжает разогревать границу, запуская противотанковые ракеты и обстреливая цели ЦАХАЛа в сочетании с запуском дронов-камикадзе и несколькими попытками поразить скопления гражданского населения. Хуситы в Йемене несколько раз запускали баллистические и крылатые ракеты и беспилотники в сторону Эйлата, а проиранские ополченцы постоянно атакуют американские базы в Сирии и Ираке.

Иран и его прокси вооружены средствами нападения, разработанными с помощью обратного проектирования на основе американских и израильских вооружений, они используют дешевые готовые продукты, такие как коммерческие дроны или двигатели для дронов из Китая, Германии и Чехии, и различные способы повышения точности ракет и реактивных снарядов.

США и Израиль все еще имеют огромные технологическое преимущество, но Иран и организации, которые он вооружает, научились в некоторой степени нейтрализовать эти преимущества. Например, за счет низкой цены своего оружия, по сравнению с бюджетами, которые Израиль и США должны были инвестировать в свое оружие, и особенно в оборонный потенциал. Так, «Хизбалла» создала арсенал, размеры которого угрожают ограничить эффективность многоуровневой ПВО Израиля.

Соединенные Штаты, с другой стороны, всегда старались делать упор на качество и создали огромный арсенал высокоточного вооружения. Демонстрация американского присутствия с момента начала войны в Газе дает понять, что на этот раз они делают ставку не только на качество, но и на количество, и сигнализирует Ирану, что США могут нанести удар по любому уголку Ближнего Востока всеми видами своих вооружений и сил.

Помимо двух ударных групп авианосцев самым четким сигналом является серия сообщений о присутствии стратегических бомбардировщиков США вблизи Ирана. 31 октября американские военные объявили, что два самолета B1-B «Лансер», дислоцированные на британской базе Фэрфорд, прибыли с первым в своем роде «визитом» на базу турецких ВВС Инджирлик.

Турецкое правительство, резко критикующее Израиль, заявило, что это присутствие не имеет никакого отношения к войне, но в последнее время Пентагон демонстративно подчеркивал присутствие бомбардировщиков в этом регионе. «В третий раз за восемь дней самолеты «Лансер» выполнили задачи в районе ответственности Центрального командования и продемонстрировали способность проецировать военную мощь», – говорится в последнем твите в Х.

For the third time in eight days, B-1 Lancers conducted missions in the USCENTCOM area of responsibility demonstrating the ability to rapidly project combat power. pic.twitter.com/uRk5qRYVfC — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2023

Самолеты «Лансер» появились во времена холодной войны как стратегические сверхзвуковые бомбардировщики дальнего действия, способные нести ядерное оружие. Они предназначались для замены бомбардировщиков B-52 – по крайней мере до появления малозаметных B-2.

Прошло почти 40 лет, а все модели стратегических бомбардировщиков продолжают служить в ВВС США. «Лансеры» сочетают в себе скорость, дальность действия и способность нести вооружение, превосходящее все существующие самолеты вооруженных сил США.

По разным данным, самолет имеет дальность полета около 12 тысяч километров благодаря крыльям изменяемой стреловидности его скорость до 1,2 Маха (1,5 тысячи километров в час). Дислокация этих двух бомбардировщиков на Ближнем Востоке позволит, если решение будет принято, поразить ракетами и бомбами практически любую цель на театре военных действий примерно в течение часа.

Каждый «Лансер» может нести 34 тонны вооружения в фюзеляже и еще 22 тонны вооружения под крыльями: от «простых» бомб или бомб, оснащенных комплектами наведения JDAM, до высокоточных планирующих бомб, таких как AGM-154 JSOW, которые можно запускать с расстояния более 120 километров от цели, или крылатых ракет AGM-158 JASSM с дальностью 350 километров и боевой частью массой 450 килограммов. При каждом вылете он может нести 24 крылатые ракеты или десятки бомб.

Так «Лансер» стал рабочей лошадкой стратегических ВВС США в годы войны с террором. За первые шесть месяцев операции «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom, официальное название всех военных мероприятий США в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года) на «Лансер» пришлось 40% всех сброшенных бомб. В начале второй войны в Ираке в 2003 году «Лансеры» совершили лишь 1% боевых вылетов, но выпустили 43% бомб JDAM.

И пока взоры прикованы к Ближнему Востоку, на прошлой неделе США предоставили беспрецедентную возможность взглянуть на будущее поколение стратегических бомбардировщиков, которое, как ожидается, придет на смену Lancer и B-2. B-21 совершил свой первый испытательный полет, во время которого его сфотографировали.

B-21 – один из новейших и наиболее совершенных самолетов, разрабатываемых в США. Впервые он был представлен только в декабре прошлого года. ВВС США планируют поставить на вооружение не менее сотни таких самолетов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».