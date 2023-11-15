Большие успехи на Юге: ВСУ отбросили россиян от левого берега Днепра 3 15.11.2023, 13:19

6,080

Оккупантов оттеснили на восемь километров по всему побережью.

Украинские военные призывают соблюдать информационную тишину, что впоследствии позволит отчитаться о «больших успехах» на южном направлении.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска перешли в интенсивную оборону на южном направлении. Агрессор уже понимает, что продвижение Сил обороны становится неотвратимым.

Гуменюк отметила, что россияне не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности.

Сейчас оккупанты из-за неуверенности в ситуации на фронте пытаются активизировать тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.

Также она сообщила, что оттеснения со стороны украинских военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.

«Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах», - подытожила Гуменюк.

Напомним, сегодня Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака отметил, что украинские войска закрепились на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».