Польский журналист: После начала войны Лукашенко хотел сбежать через Варшаву

Польский журналист: После начала войны Лукашенко хотел сбежать через Варшаву8
- 16.11.2023, 17:59
- 14,526
Подробности.
После начала широкомасштабной российской агрессии против Украины Александр Лукашенко рассматривал вариант бегства через Варшаву. Об этом пишет журналист Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович в своей книге «Польша на войне» (Polska na wojnie), которая на днях вышла в Польше.
Выдержки из книги опубликовал в соцсетях польский публицист Филип Домб-Мировский.
«В конце концов, сам Лукашенко настолько испугался, что по разным каналам спрашивал в Варшаве, позволят ли ему пересечь границу, а затем вылететь из ближайшего аэропорта. Он знал, что если дела пойдут плохо, россияне не позволят ему подняться в собственное воздушное пространство», — пишет он.
Все источники в книге приводятся анонимно. По словам автора, это высокопоставленные члены польского правительства и президентского офиса, а также офицеры армии и спецслужб.