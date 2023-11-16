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Польский журналист: После начала войны Лукашенко хотел сбежать через Варшаву

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  • 16.11.2023, 17:59
  • 14,526
Польский журналист: После начала войны Лукашенко хотел сбежать через Варшаву

Подробности.

После начала широкомасштабной российской агрессии против Украины Александр Лукашенко рассматривал вариант бегства через Варшаву. Об этом пишет журналист Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович в своей книге «Польша на войне» (Polska na wojnie), которая на днях вышла в Польше.

Выдержки из книги опубликовал в соцсетях польский публицист Филип Домб-Мировский.

«В конце концов, сам Лукашенко настолько испугался, что по разным каналам спрашивал в Варшаве, позволят ли ему пересечь границу, а затем вылететь из ближайшего аэропорта. Он знал, что если дела пойдут плохо, россияне не позволят ему подняться в собственное воздушное пространство», — пишет он.

Все источники в книге приводятся анонимно. По словам автора, это высокопоставленные члены польского правительства и президентского офиса, а также офицеры армии и спецслужб.

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