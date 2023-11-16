Польский журналист: После начала войны Лукашенко хотел сбежать через Варшаву 8 16.11.2023, 17:59

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После начала широкомасштабной российской агрессии против Украины Александр Лукашенко рассматривал вариант бегства через Варшаву. Об этом пишет журналист Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович в своей книге «Польша на войне» (Polska na wojnie), которая на днях вышла в Польше.

Выдержки из книги опубликовал в соцсетях польский публицист Филип Домб-Мировский.

«В конце концов, сам Лукашенко настолько испугался, что по разным каналам спрашивал в Варшаве, позволят ли ему пересечь границу, а затем вылететь из ближайшего аэропорта. Он знал, что если дела пойдут плохо, россияне не позволят ему подняться в собственное воздушное пространство», — пишет он.

Все источники в книге приводятся анонимно. По словам автора, это высокопоставленные члены польского правительства и президентского офиса, а также офицеры армии и спецслужб.

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