Россияне обстреляли Херсон и Белозерку 16.11.2023, 18:07

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Есть погибшие и раненые.

16 ноября российские террористические войска снова обстреляли Херсон. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

О последствиях обстрелов сообщает obozrevatel.com со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру. Отмечается, что в областном центре вражеский снаряд убил 67-летнего мужчину – оккупанты попали прямо в его дом. Еще одна женщина пострадала.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что под обстрелом оказался Корабельный район Херсона. По словам чиновника, там не только погиб мужчина, но пострадала также 54-летняя женщина. У нее взрывная травма и осколочное ранение лба и бедра. Пострадавшую забрали в больницу и уже оказывают помощь.

В Белозерке, по словам Прокудина, один человек погиб, еще двое – ранены. Повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Также уничтожен объект критической инфраструктуры. Населенный пункт и близлежащие села остались без электроснабжения.

Местные власти обещают, что свет людям энергетики вернут, как только позволит ситуация с безопасностью.

Позже Прокудин уточнил, что в Белозерке пострадали пять человек. Тело погибшего мужчины спасатели извлекли из-под завалов дома.

«Четыре человека получили ранения. Это три женщины, 28, 56 и 34 года, а также 62-летний мужчина. Всех пострадавших каретой скорой доставили в больницу», – отметил глава ОВА.

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