ВСУ заставили россиян с потерями отойти на Запорожье 16.11.2023, 22:55

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Штурм оккупантов захлебнулся.

Российские оккупанты в Запорожье понесли потери во время штурма и отошли. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает «24 Канал».

Он уточнил, что российские оккупанты вели штурм у Новодаровки.

- На Запорожье захватчики понесли потери и отошли в процессе штурма возле Новодаровки,– сообщил спикер.

В то же время, Штупун сказал, что наступательная операция украинских военных на Мелитопольском направлении продолжается. Он отметил, что противник снизил количество авиаударов. Спикер связывает это либо с нехваткой оружия у противника, либо с погодой.

Какая ситуация на остальных направлениях в зоне ОВСУ «Таврия»

На Авдеевском направлении наступательные действия российских сил в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского были безуспешными. Как сообщил Штупун, там Силы обороны отразили 18 атак.

В районах Марьинки и Новомихайловки, по словам спикера, было отбито 22 атаки врага.

На Шахтерском направлении россияне 6 раз вели безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского.

В целом в зоне ОСУВ «Таврия» оккупанты за сутки нанесли 9 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и осуществили более 1000 артиллерийских обстрелов.

Кроме того, из-за отсутствия тактических успехов командование оккупантов проводит с личным составом «разъяснительные беседы», в частности, применяя физическое влияние и жесткое моральное давление.

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