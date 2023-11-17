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В Херсонской области ВСУ разбили батальон 35-й мотострелковой бригады РФ прямо на марше

  • 17.11.2023, 9:46
  • 3,330
В Херсонской области ВСУ разбили батальон 35-й мотострелковой бригады РФ прямо на марше

По приказу командования оккупанты двигались двумя колоннами для «отвлекающего маневра».

Российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ стало известно, что 10 ноября во время удара ВСУ погибли 76 российских военнослужащих. Их решили использовать для «отвлекающего маневра». Данный факт тщательно скрывается.   

Как рассказал источник, 10 ноября командованием 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа был получен боевой приказ на совершение марша силами и средствами двух батальонов в Голопристанский район Херсонской области.

Данный приказ был инициирован штабом группировки «Днепр» с целью «введения ВСУ в заблуждение» относительно истинного замысла командования Вооруженных сил РФ на данном участке.

Исходя из полученного приказа, личный состав 1-го мотострелкового батальона 35 ОМСБР был погружен в автомобильный транспорт без должного снаряжения и в составе двух колон убыл в район Гладковки.

Во время нахождения в Гладковке по обоим колонам 1 МСБ был нанесен удар ВСУ, в следствии чего погибло 76 военнослужащих.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в рамках разбирательства по данному факту расследование истинных причин случившегося не ведется.

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