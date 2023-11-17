В Финляндии заявили о новом «железном занавесе» в Европе 2 17.11.2023, 21:48

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B этот раз по одну сторону «забора» оказались всего две страны, а не половина Европы.

Европа снова поделена на две части новым «железным занавесом». Такое мнение высказал кандидат на пост президента Финляндии, известный политолог Александр Стубб во время предвыборных дебатов, пишет is.fi (перевод - «Униан»).

- Мы должны исходить из основного предположения, что Европа определенным образом разделена. С одной стороны – Россия и Беларусь, с другой – около 45 европейских стран, - сказал Стубб, отвечая на вопрос о том, когда снова станет возможной свободная торговля с Россией.

По мнению Стубба, инвестировать в Россию не стоит ни сейчас, ни в будущем. Он напомнил, что из-за российского вторжения в Украину и введения западных санкций многие финские компании вынуждены были просто списать свой бизнес в России.

- За свою жизнь я совершил много поездок для продвижения экспорта, но могу гарантировать, что не совершу таких поездок в Россию в течение шести лет пребывания на посту президента республики, – пообещал Стубб.

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