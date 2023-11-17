Названы самые популярные и ненадежные пароли 2023 года 17.11.2023, 23:22

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Их стоит немедленно сменить.

Специалисты компании NordPass проанализировали 4,3 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2023 году, и составили список 200 самых популярных и одновременно ненадежных паролей.

Первая десятка из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890

Специалисты NordPass отметили, что самыми ярыми ненавистниками паролей являются пользователи стриминговых сервисов. По сравнению с другими популярными веб-сайтами, они выбирают самые простые комбинации для защиты своих учетных записей.

Среди более сложных вариантов, вошедших в топ-200: Eliska81 (40 место и 3 часа на взлом), vodafone (113 место и 3 часа на взлом), undefined (151 место и 16 часов).

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