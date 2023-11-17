Названы самые популярные и ненадежные пароли 2023 года
- 17.11.2023, 23:22
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Их стоит немедленно сменить.
Специалисты компании NordPass проанализировали 4,3 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2023 году, и составили список 200 самых популярных и одновременно ненадежных паролей.
Первая десятка из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.
123456
admin
12345678
123456789
1234
12345
password
123
Aa123456
1234567890
Специалисты NordPass отметили, что самыми ярыми ненавистниками паролей являются пользователи стриминговых сервисов. По сравнению с другими популярными веб-сайтами, они выбирают самые простые комбинации для защиты своих учетных записей.
Среди более сложных вариантов, вошедших в топ-200: Eliska81 (40 место и 3 часа на взлом), vodafone (113 место и 3 часа на взлом), undefined (151 место и 16 часов).