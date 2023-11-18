В Украине налаживают производство ракет 18.11.2023, 3:00

Это оружие будет производиться на мощных станках для 3D-печати.

В Украине приступили к проектированию небольших ракет класса «земля-воздух», которые будут «охотиться» на вражеские беспилотники. Об этом рассказал производитель БпЛА «Довбуш» Владимир Яценко.

- Есть очень разные ракеты и, безусловно, не все можно производить так вот, просто по «щелчку» пальца. Но мы открыли проект и сейчас находимся на стадии начала проектирования. Это небольшие ракеты класса «земля-воздух», — сообщил он.

По словам Владимира Яценко, основными целями таких ракет будут вражеские «Шахеды», а также «Ланцеты» и «Орланы» на фронте, непосредственно на линии столкновения.

«Эти ракеты должны быть и они будут достаточно дешевы. Они могут производиться на нашем оборудовании – это мощные станки для 3D-печати», – заверил он.

Предприниматель отметил, что в Украине есть несколько профессиональных команд, которые могут с нуля проектировать ракеты, имеют необходимый опыт и будут вовлечены в их создание.

Он считает, что частный сектор – это единственная возможность быстро произвести качественное вооружение.

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