SpaceX вывела «Старшип» в космос

SpaceX вывела «Старшип» в космос2
- 18.11.2023, 18:23
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Затем корабль перестал выходить на связь.
Ракета «СуперХеви» компании SpaceX Илона Маска вывела в космос сверхтяжелый корабль «Старшип» в ходе вторых летных испытаний. Трансляция запуска, прошедшего на космодроме Бока-Чика в Техасе, велась в соцсетях SpaceX, пишет «Медуза».
Первая ступень ракеты-носителя вывела корабль в космос, после чего отделилась и взорвалась. Связь с кораблем пропала примерно через 10 минут полета, после чего компания заявила в трансляции, что запустила функцию самоуничтожения «Старшипа», отмечает CNN. Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском.
Watch Starship’s second integrated flight test → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/cahoRQ72lm— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023
Первые тестовые испытания корабля «Старшип» прошли в апреле 2023 года. Незадолго до планировавшегося отделения первой ступени «Старшип» начал неконтролируемое вращение, после чего взорвался.
Stage separation! pic.twitter.com/PipaCW1PDT— SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023