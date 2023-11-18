SpaceX вывела «Старшип» в космос 2 18.11.2023, 18:23

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Затем корабль перестал выходить на связь.

Ракета «СуперХеви» компании SpaceX Илона Маска вывела в космос сверхтяжелый корабль «Старшип» в ходе вторых летных испытаний. Трансляция запуска, прошедшего на космодроме Бока-Чика в Техасе, велась в соцсетях SpaceX, пишет «Медуза».

Первая ступень ракеты-носителя вывела корабль в космос, после чего отделилась и взорвалась. Связь с кораблем пропала примерно через 10 минут полета, после чего компания заявила в трансляции, что запустила функцию самоуничтожения «Старшипа», отмечает CNN. Илон Маск поздравил команду SpaceX с запуском.

Первые тестовые испытания корабля «Старшип» прошли в апреле 2023 года. Незадолго до планировавшегося отделения первой ступени «Старшип» начал неконтролируемое вращение, после чего взорвался.

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