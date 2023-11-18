Террорист Гиркин из СИЗО объявил о выдвижении в кандидаты в президенты России 9 18.11.2023, 20:09

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Он обратился к Z-патриотам.

Находящийся в тюрьме бывший сотрудник ФСБ, террорист и военный преступник Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) заявил о самовыдвижении в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года.

Об этом он сообщил в письме из СИЗО, которое на пресс-конференции в поддержку Стрелкова зачитал сопредседатель Русского движения за Стрелкова (РДС) Олег Нельзин.

«Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы», — заявил заключенный агент ФСБ в письме.

В нем же Игорь Гиркин-Стрелков обратился к «патриотической общественности» за поддержкой и дал указания развернуть штаб по сбору подписей.

В РФ же следствие наложило гриф «совершенно секретно» на материалы по уголовному делу против Гиркина.

Гиркин в своих соцсетях постоянно критиковал руководство России (в том числе и Путина), а также Министерство обороны и персонально Сергея Шойгу за неудачи в войне.

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