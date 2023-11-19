В Киеве прогремели взрывы 3 19.11.2023, 9:48

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Россия массированно атаковала Украину дронами.

В ночь на 19 ноября российские оккупанты массово запустили по Украине беспилотники типа Shahed, по которым отработали силы ПВО. Беспилотники были запущены несколькими группами и заходили в Киевскую область с разных направлений, постоянно меняя векторы движения по маршруту.

Киевская областная военная администрация в Telegram-канале сообщила, что на Киевщине силы ПВО успешно отработали по вражеским целям.

«Тревога в столице объявлялась несколько раз. Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей», - заявили в КМВА.

По текущей информации, в городе не зафиксировано пострадавших или критических разрушений.

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