В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы3
- 19.11.2023, 9:48
- 8,852
Россия массированно атаковала Украину дронами.
В ночь на 19 ноября российские оккупанты массово запустили по Украине беспилотники типа Shahed, по которым отработали силы ПВО. Беспилотники были запущены несколькими группами и заходили в Киевскую область с разных направлений, постоянно меняя векторы движения по маршруту.
Киевская областная военная администрация в Telegram-канале сообщила, что на Киевщине силы ПВО успешно отработали по вражеским целям.
«Тревога в столице объявлялась несколько раз. Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей», - заявили в КМВА.
По текущей информации, в городе не зафиксировано пострадавших или критических разрушений.