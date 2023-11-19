Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету 19.11.2023, 11:05

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Опубликованы уникальные кадры пуска.

Вечером 18 ноября Вооруженные силы Франции провели испытание стратегической межконтинентальной ракеты М51.3. Запуск проводился без использования ядерной боеголовки.

Во французском министерстве обороны заявили, что готовы защитить жизненно важные интересы страны при любых обстоятельствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В минобороны заявили, что запуск баллистической ракеты М51.3 прошел успешно. Также там добавили, что это событие увековечивает доверие к ядерному сдерживанию Франции и демонстрирует превосходство французского сектора пусковых установок.

По информации Агентства оборонных закупок Франции, запуск ракеты позволил подтвердить важную эволюцию вооружения, которая будет способствовать укреплению доверия к океаническому сдерживанию в ближайшие десятилетия.

На протяжении всего этапа полета ракета контролировалась испытательными ресурсами Главного управления вооружений Франции. Зона радиоактивных осадков расположена в Северной Атлантике, в нескольких сотнях километров от любого побережья. Это испытание проводилось без ядерного заряда и в строгом соответствии с международными обязательствами Франции.

«Эта программа вооружений отвечает воле президента, который привержен принятию решений, необходимых для поддержания оперативной надежности ядерных сил с течением времени на уровне строгой достаточности, требуемой международной обстановкой», – говорится в сообщении.

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