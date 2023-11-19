СМИ: Российские войска сбежали из-под Крынок на левом берегу Днепра 19.11.2023, 12:55

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Z-военкоры паникуют из-за продвижения ВСУ.

Подразделения ВС РФ отступили из-под села Крынки на левобережной части Херсонщины.

О «перегруппировке» оккупантов написал утром 19 ноября российский пропагандист, Z-военкор Романов, передает Диалог.UA.

Он уверяет, что украинские войска продвинулись на западе, а также в лесном массиве на юго-западе Крынок.

Российские подразделения, судя по всему, оттуда просто сбежали, что пропагандист пытался завуалировать словом «перегруппировка».

«Продвижение противника стало возможным в результате «перегруппировки без боя», - написал Романов.

Он уверяет, что населенный пункт сейчас удерживает несколько сотен военнослужащих ВСУ.

Отметим, что, по данным пресс-офицера Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ отбросили россиян от левого берега Днепра примерно на 3-8 км, в связи с чем россияне уже не могут обстреливать минометами правобережье.

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