СМИ: Российские войска сбежали из-под Крынок на левом берегу Днепра
- 19.11.2023, 12:55
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Z-военкоры паникуют из-за продвижения ВСУ.
Подразделения ВС РФ отступили из-под села Крынки на левобережной части Херсонщины.
О «перегруппировке» оккупантов написал утром 19 ноября российский пропагандист, Z-военкор Романов, передает Диалог.UA.
Он уверяет, что украинские войска продвинулись на западе, а также в лесном массиве на юго-западе Крынок.
Российские подразделения, судя по всему, оттуда просто сбежали, что пропагандист пытался завуалировать словом «перегруппировка».
«Продвижение противника стало возможным в результате «перегруппировки без боя», - написал Романов.
Он уверяет, что населенный пункт сейчас удерживает несколько сотен военнослужащих ВСУ.
Отметим, что, по данным пресс-офицера Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ отбросили россиян от левого берега Днепра примерно на 3-8 км, в связи с чем россияне уже не могут обстреливать минометами правобережье.