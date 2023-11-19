Ученые выяснили, почему собаки гоняются за своим хвостом 19.11.2023, 16:06

1,582

Это не всегда означает игру.

Владельцы собак часто становятся свидетелями необычного поведения своих собак, особенно, если это щенки или молодые домашние животные. Собаки могут долго кружить в попытке достать свой хвост зубами, чтобы затем его укусить. Но почему домашние любимцы это делают?

Эксперты считают, что это иногда может быть очень важным сигналом, пишет Live Science.

По словам Рассела Хартштейна, консультанта по поведению собак из Лос-Анджелеса (США), существует несколько причин такого необычного поведения собак, особенно щенков или молодых домашних животных.

Молодые собаки, которые гоняются за своим хвостом, а затем кусают его, могут делать это просто ради развлечения, ведь им скучно. С другой стороны, щенки могут еще полностью не осознавать тот факт, что их хвост является неотъемлемой частью тела, а потому воспринимают его как что-то инородное.

Также, по словам Хартштейна, собаки могут гоняться за своим хвостом и кусать его для того, чтобы привлечь внимание своего хозяина. Можно никак не реагировать на это или же наоборот воспринимать этот факт с улыбкой. После этого животное должно перестать это делать. Если же собаку ругать за такое поведение, то она может наоборот делать это еще чаще.

По словам экспертов, в данному случае, чтобы у собак не возникало желания «охотиться» за своим хвостом, нужно просто больше уделять им внимания, играть с животными и чаще выводить на прогулку.

По словам Ханнеса Лохи из Хельсинкского университета (Финляндия), некоторые породы собак чаще, чем другие гоняются за своим хвостом. Например, как показывают наблюдения, такое поведение особенно характерно для молодых бультерьеров и немецких овчарок.

Но есть и другие, более тревожные причины, из-за которых собаки пытаются поймать и укусить свой хвост. Они связаны с проблемами со здоровьем домашних животных.

Например, собаки могут получить травму хвоста, они могут таким образом бороться с блохами и такое поведение может быть связано с появлением зуда из-за кишечных паразитов. Собака может начать кусать или облизывать свой хвост из-за пищевой аллергии. Эксперты считают, что если подобное поведение нехарактерно для вашей собаки и возникло внезапно, то стоит проверить состояние здоровья животного у ветеринара.

По словам Лохи, «охота» за хвостом у собак может быть также признаком наличия неврологических болезней, например, собачьей версии обсессивно-компульсивного расстройства.

Как показало одно из исследований, которое проводили Лохи и его коллеги, собаки начинают погоню за своим хвостом в возрасте от 3 до 6 месяцев. При этом, некоторые собаки демонстрировали признаки существования у них навязчивых действий, что указывало на неврологическое расстройство.

При этом, как показало исследование, если собакам давали необходимые им пищевые добавки с витаминами и минералами, то многие из них меньше гонялись за своим хвостом.

По словам Лохи, самки собак, которых стерилизовали, меньше «охотятся» за своими хвостами и это указывает на то, что гормоны яичников могут стимулировать этот процесс.

Эксперты считают, что, если у вашей собаки нет проблем со здоровьем, но она гоняется за своим хвостом и кусает его, нужно больше уделять времени домашнему животному и занимать его время чем-то полезным. Нужно сделать все необходимое, чтобы собака была удовлетворена своей жизнь и «проблема c хвостом» исчезнет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».