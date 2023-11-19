В Беларуси может быть до 12 дополнительных выходных в 2024 году 19.11.2023, 16:43

Белорусы будут отдыхать девять дней на Рождество и Новый год.

Стало известно, сколько дополнительных выходных ждут белорусов в 2024 году. В Беларуси десять государственных праздников, которые, в том случае, если не выпадут на субботу и воскресенье, могут стать дополнительным выходным среди недели.

Государственными праздниками в стране являются Новый год – 1 и 2 января, православное Рождество 7 января, День женщин 8 марта, Радуница, Праздник труда 1 мая, День Победы 9 мая. Кроме того, речь идет про День Независимости 3 июля, День Октябрьской революции 7 ноября, а также католическое Рождество 25 ноября.

Так, 1 и 2 января 2024 года выпали на понедельник и вторник. Это значит, что появится два дополнительных выходных среди недели. Если учесть, что 30 и 31 декабря выпало на субботу и воскресенье, то получится четыре выходных дня подряд. Православное Рождество 7 января выпало на воскресенье в 2024 году.

В начале марта белорусы будут отдыхать три дня подряд. Все дело в том, что 8 марта выпало на пятницу. На май выпало сразу несколько государственных праздников. Первый их них – Праздник труда 1 мая. Он выпал на среду. День Победы 9 мая в 2024 году выпал на четверг. В том случае, если 10 мая будет нерабочим днем, то белорусов ждет четырех выходных подряд: 9, 10, 11 и 12 мая (11 и 12 мая – суббота и воскресенье). На вторник, 14 мая, выпала Радуница. В том случае, если понедельник, 13 мая, будет нерабочим, то белорусы будут отдыхать сразу шесть дней подряд.

В июле День Независимости Республики Беларуси выпал в 2024 году на среду, 3 июля. Один выходной день среди недели будет у белорусов. День Октябрьской революции, который празднуют 7 ноября, выпал на четверг. В том случае, если рабочую пятницу, 8 ноября, перенесут, то будет четыре выходных подряд: 7, 8, 9 и 10. Католическое и протестантское Рождество 25 декабря попало на среду. Плюс один дополнительный выходной ждет белорусов.

Можно сделать вывод, что белорусов в 2024 году точно ждет девять дополнительных выходных дней. В том случае, если будут перенесены рабочие дни с пятницы, 10 мая, понедельника, 13 мая и пятницы, 8 ноября, то выходных окажется 12.

Кстати, белорусы будут отдыхать 9 дней на Рождество и Новый год в декабре и январе 2024.

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