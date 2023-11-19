В Беларусь просочилась новая секта из России 1 19.11.2023, 19:21

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Бывший зек вынуждает паству продавать квартиры и выбрасывать документы.

«РПЦ Царской империи» хает Путина и РПЦ, предрекает скорый апокалипсис и предлагает отказываться от пенсий и врачей. А также канонизировать певца Игоря Талькова. Существование Беларуси они отрицают. Руководит ими мужчина с металлическими зубами и в тюремных «мастях», объявивший себя царем, пророком и патриархом одновременно.

«Моя родственница тоже в этой секте. Они вынуждают людей продавать имущество и покупать дома. Пугают, что скоро нельзя будет продать без «чипирования» или биометрического паспорта. Родственница занесла туда уже около 10 тысяч долларов», — рассказал «Нашай Ніве» читатель.

Но обо всем по порядку.

Криминальное прошлое

Секта называется «Русская православная церковь — Царская империя». Руководит ей 41-летний россиянин Леонид Власов, сейчас называющий себя Зосимой.

Биография мужчины известна по его словам, но выглядит правдивой. Согласно российским базам данных, родился он в Казахстане, в городе Каратау, в неблагополучной семье.

По словам Власова, когда ему было пять лет, умерла мать, а его отдали в детский дом. После этого его смогла усыновить бабушка, которая жила в Ульяновской области. Мальчик рос без ухода, сам говорил, что «его растила улица».

Впервые в тюрьму Власов попал «по малолетке». Участвовал в драках, выпивал и курил, а также был связан с мелким криминалом.

Наибольший срок Зосима получил по статье «разбой группой лиц или с применением оружия» в 2003 году. Во время разбойного нападения жителю города Барыш Ульяновской области был нанесен «средней тяжести вред здоровью». Приговор — 9 лет тюрьмы и штраф за моральный ущерб в размере 17 тысяч российских рублей (тогда 600 долларов) каждому подельнику.

Есть сведения также о том, что Власова якобы судили за педофилию (Власов говорил это сам) и он имеет четыре судимости, но подтверждений этому нет. Если это действительно так, то произошло еще до 2003-го.

Власов предположительно сотрудничал с администрацией колонии, так как сначала получил перевод в колонию-поселение как заключенный, «характеризуемый положительно», а после освободился условно-досрочно в 2011 году. Осел на родине своей бабушки, в деревне Федькино Ульяновской области.

От мирянина до схимитрополита за один год

Леонид Власов начал ездить по разным «святым местам» и пытался попасть в какой-нибудь монастырь. Его никуда не брали, особенно зная о его темном прошлом.

Но в России множество псевдоправославных групп, в которые берут всех — в одну из них в 2017-м и вступил Леонид. Возглавляет общину Сергий (Агеев), который представляется «архиепископом» и создал свою церковь — «Российскую греко-кафолическую православную», в которой сейчас пара сотен сторонников.

В целом, в России существует очень много небольших неканонических псевдоправославных деноминаций и понять до конца, кто из них к какой принадлежит, сложно, так как «священники», «епископы» и «патриархи» непрестанно переходят из одной самодельной церкви в другую. Меняются и их догматы.

У Власова и Агеева в середине 2017-го случился конфликт, и Власова выгнали. Но он не растерялся и нашел себе нового кормильца — «архиепископа» Севастиана, который покинул Украинскую православную церковь Московского патриархата и принадлежал к «Киево-Русской митрополии Истинно-Православной Церкви». Он посвятил его в монахи 12 июля 2017 года. Через год сначала по телефону, а потом лично он посвятил его в епископы.

Тогда же Власов начал активную блогерскую деятельность. Сначала он называл себя сторонником «Русской православной церкви заграницей» и выдавал себя за епископа одной из ее ветвей. Власов рукоположил епископов, а в 2018-м Севастиан рукоположил Зосиму в «схимитрополита» — это один из наиболее почетных титулов в православной церкви, сочетающий в себе высший епископский чин и самую высокую степень монашества.

В общем, в неканоническом православии быстрый карьерный рост от бывшего зека-рецидивиста до митрополита или даже патриарха — это нормальное явление. Почти каждый прихожанин церкви имеет какое-то церковное звание.

Царь с Луны

Для того, чтобы усилить свой вес, Власов объявил себя сторонником бывшего патриарха Иерусалимской православной церкви Иеренея и даже получил от него благословение. Правда, вскоре оказалось, что получил благословение путем обмана, и сам Иереней, который на тот момент не мог даже самостоятельно передвигаться, от него публично открестился осенью 2021-го.

Власов в 2018-м осел в деревне Луна в Тульской области. Основу паствы Зосимы на тот момент составляли люди, смотревшие его ютуб-канал, а также около 15 человек из группы Сергия (Агеева), с которым поссорился Власов. В 2020-м Власов выехал в другое место, в Ульяновскую область.

В апреле 2021-го «Зосима» объявил себя царем России и наследником Николая II. Причем, произошло это якобы через явление ангела «отроку Павлику из Беларуси», которого, вероятно, не существует, а аудиозаписи с ним звучат как поддельные. Тогда же он начал раздавать своей пастве титулы. Одного из них, к примеру, объявили «митрополитом и великим князем всей Молдавии».

Также Власов заявлял, что у него есть «водичка Феодосия Кавказского», которая содержит в себе каплю крови Иисуса Христа и тот, кто будет ее пить, не попадет в ад. Воду они за деньги рассылали по почте.

Пару месяцев назад Власов назвался пророком Ильей. Своего друга и соратника Александра он назначил праотцом Енохом. Согласно одной из трактовок библейского «Апокалипсиса», они должны вернуться с неба на землю в «последние дни», которые, по словам Зосимы, уже наступают. Назначена и примерная дата — 2028 год.

Сейчас, насколько известно, секта базируется в глухом селе Айбаши в Ульяновской области России.

Какой человек сам Зосима-Власов?

Леонид Власов — любитель выпить. Известен случай, когда он, выпив три литра «Кагора», начал заигрывать с монахинями и буйствовать. За это его связали скотчем. По мнению сторонников, происходит это из-за его «особой милости от Бога». За нее злые духи, якобы, соблазняют его тело. В целом же, выпивает он частенько и из-за этого отменяет службы, а свои проповеди записывает в подпитии.

У Зосимы вставные металлические зубы, руки покрыты «блатными» татуировками. Словарный запас довольно скудный.

Его проповеди — это поток сознания, где отрывки Библии и других важных для христианства текстов смешиваются с домыслами Власова, отрывками мыслей псевдопророков и «снами».

Во что еще верят сторонники этой секты?

Идеи Зосимы-Власова — это сборник всех возможных псевдоправославных суеверий. Но сторонников конспирологии, которых запугали скорым «концом времен» и «адом без покровительства Зосимы», это не останавливает.

Все сторонники Зосимы принимают «военную присягу». Это свободно адаптированный древний текст, в котором имеются и грамматические ошибки. В тексте есть такие строки:

«Обещаю и клянусь перед Богом Всемогущим… православному царю Зосиме верно и искренне служить… Его Императорского Величества государства и земель его врагов, жидов, колдунов, магов, чародеев, плотью и кровью, в поле и крепостях, водой и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах, и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление».

Сторонники «РПЦ-ЦИ» верят, что частички 5G будут летать и менять сознание людей, верят в пластыри с чипами, всемирный еврейский заговор. Призывают отказываться от документов, не получать пенсий, не пользоваться медицинским страхованием и банковскими картами.

Правда, сам Власов пользуется мобильным телефоном, зарегистрированным на одну из его соратниц. И имеет аж два паспорта — один российский, а один от запрещенной в РФ секты «граждан СССР».

Также они выступают против Русской православной церкви. А на патриарха Кирилла наложили «анафему за ересь». Заставляют зачитывать ее и детей.

Отрицают они не только каноничность российского православия, но и Путина. Тем, кто за него голосовал, мол, «надо раскаяться». Отрицают они и существование России и Беларуси — мол, это не государства, а «корпорации, зарегистрированные на Западе». Существует лишь «Триединая Русь», правит которой якобы Зосима-Власов.

Один из самых популярных культов секты — поклонение Славику Чебаркульскому, идеи которого пропагандировал и Зосима. История там произошла такая: мальчик заболел лейкемией и умер в возрасте десяти лет в 1993-м. Спустя почти десять лет после смерти парня его мать с помощью некоторых нечистых на руку писателей выдумала ряд книг его «пророчеств». Их когда-то издавали большими тиражами — было мрачное начало нулевых, время расцвета мистики и эзотерики.

После этого Славика начали провозглашать провидцем, а на его могилу потянулись десятки тысяч людей. Пророчества — это путаные «предсказания» на все случаи жизни.

Также Зосима собрал сторонников среди царебожников. Это идея в российском альтернативном православии, что царь Николай Второй — спаситель, принявший на себя грех своего народа. Также царебожники верят, что перед «концом света» в России восстановится монархия. Основывается идея на словах неких проповедников, часто вырванных из контекста.

Якобы в конце света придет царь, который «убьет всех врагов» и «очистит церковь». Также царь запретит продажу любых видов алкоголя или сигарет, предметов роскоши, любые развлечения и заставит всех очень тяжело работать за копейки. После этого будет апокалипсис, а спасутся только те, кто принял царя.

Зосиме чуть ли не через день являются святые, ангелы, Богородица и Христос, которые с ним разговаривают. Свои претензии на патриаршество, царство и пророчество он обосновывает именно их вмешательствами. Являются они и его приближенным, которые подтверждают пророчества.

Также власовцы требуют канонизации убитого в 1991-м певца Игоря Талькова. Это еще один отличительный пункт секты царебожников. Они называют его «мучеником-сладкопевцем», слагают ему акафисты и песни.

В последнее время они ходят по православным храмам и расклеивают там листовки, которые называют «обличительной проповедью». Суть ее раскрыта в тексте ниже:

Зосима убеждает, что синагоги и еврейство — это противоположность церквям и православию, так как евреи служат сатане. Его секта начала настойчиво звонить местным священникам и спрашивать у них, зачем они защищают синагоги. В основном из-за жалоб местных священников на них обратили внимание силовики в РФ — известно об обысках у адептов секты в Ростове-на-Дону и многочисленных проверках в других регионах.

Сколько таких в Беларуси и где они?

В Беларуси их сторонники — это в основном те, кто верил в псевдопророка Славика Чебаркульского, идеи которого пропагандировал и Зосима. Также среди них есть сторонники альтернативного православия. А еще — выходцы из секты «граждан СССР», например, из нее вышел ближайший соратник Зосимы Александр, которого объявили пророком Енохом.

Большинство из них узнали о Зосиме через его ютуб-канал.

Насколько известно, сторонники «царя-пророка» решили перебираться в Витебскую область. Сейчас они базируются в деревне Кайки Городокского района и поселке Езерище неподалеку. Это населенные пункты на самой границе с Россией.

Большинство людей пришли в группу через телеграм и ютуб-каналы Власова.

Читатель «Нашай Нівы», чья родственница попала в эту секту, рассказывает, что там в основном люди, которые после советского периода стали интересоваться эзотерикой, а после приходили к православию.

«Сначала родственница пыталась нам объяснять и рассказывала обо всех этих теориях. Но со временем она стала более агрессивной, разговаривать с ней невозможно.

Они вынуждают людей продавать имущество и покупать дома, чтобы «выживать в последние времена и спастись». Недвижимость будто бы скоро нельзя будет продать без «чипирования» или биометрического паспорта, поэтому нужно спешить. Все деньги идут руководителям секты, которые выбирают и покупают дома, советуясь с Власовым.

В Беларуси деньгами распоряжается женщина, называющая себя Феодосией. На эти деньги она покупает имущество, которое оформляет на своего мужа — единственного из группы, кто еще имеет документы. Остальные члены секты их уже повыбрасывали.

При этом пожертвования принимаются только от тех, кто присягнул на верность Зосиме. Время от времени пожертвования даже возвращают. Но родственница занесла туда уже около 10 тысяч долларов. Сейчас собирается продать все имущество и занести туда еще.

Постоянных прихожан там до десятка. Вскоре ожидается пополнение из России. К тому же, они активно занимаются пропагандой своих идей и людей становится больше, хотя и не быстро — раз в пару месяцев добавляется новый человек.

Сейчас они обустраивают свое поселение и делают запасы на «конец света»: скупают крупы, лекарства. Зосима уже назначил дату — 2028 год».

Сектовед: «Культ — инструмент имперско-шовинистической пропаганды»

Сектовед Олег Нагорный объясняет, что община Зосимы — типичный образец царебожнического эсхатологического (связанного с апокалипсисом) культа, эксплуатирующего православную и российскую монархическую эстетику и семантику.

«Сердцем подобных культов является ностальгия по «золотому веку» идеализированной Царской империи и Московии Ивана Грозного. Они эксплуатируют мифологический шаблонный сюжет о непобедимом царе-герое, который ведет борьбу с силами зла, и конспирологические мифы о мировом заговоре, против которого может устоять только этот царь-герой», — говорит сектовед.

Основные источники для мифологем культа — ссылки на мистические открытия. И не только свежие.

«Авторитетными источниками для культистов являются пророчества о восстановлении монархии, принадлежащие некоторым лжестарцам, и политическое объединение «Триединой святой Руси». А также путем обмана, игнорируя источниковедческую критику, приписывают [какие-то идеи] действительным святым, таким как Серафим Саровский, Лаврентий Черниговский и другие.

Апелляции к Священному Писанию ограничены. Как правило, применяются лишь несколько вырванных от контекста стихов из Апокалипсиса Иоанна Богослова и цитата из послания к Фессалоникийцам апостола Павла о «катехоне» (с греческого — тот, который сдерживает) — некой силе или персоне, сдерживающей приход Антихриста. В трактовке этого культа появляется или царь-искупитель, или его государство, которые якобы одни только сдерживают вселенную от окончательного покорения демоническим силам и прихода царства Антихриста».

Характерная черта культа — нагнетание страха перед наукой и техникой и интерпретация всех событий как признаков конца света. Это инструмент манипуляции. Последователей подталкивают к разрыву связей с государством, отказу от его документов и непризнанию его институтов и органов.

«Культ Зосимы имеет политические амбиции. Им объявлено государство «Триединая Русь» во главе с ним самим. Эти претензии не сулят ничего хорошего не только для российской официальной государственности. Культовое мировоззрение отрицает в самобытности и праве на независимость белорусскому и украинскому народам. Поэтому на территории нашей страны культ выражается инструментом антибелорусской агрессивной имперско-шовинистической московской пропаганды», — считает Нагорный.

Количество последователей оценить трудно. Исследователи пишут о 5-10 тысячах прямых последователей и еще около 200 тысяч тех, кто распространяет культовые материалы, так как симпатизирует отдельным идеям.

Что делать, если родственник в секте?

Для родственников нужно определиться — они хотят сохранить отношения с родным или вести борьбу с культом, говорит Олег Нагорный. Это разные пути.

«При первом варианте общий совет в том, чтобы следить за сохранением доверия и не оттолкнуть человека критикой культа. Что касается выведения человека из него, то это тяжелая работа, которую лучше делать под присмотром практикующего сектоведа.

Потребуется разобраться в истинных причинах, почему человек попал именно в этот культ, глубоко разобраться в культовой доктрине и истории и научиться предоставлять критическую информацию так, чтобы это не выглядело критикой. До этих пор просто избегать вопросов, связанных с культом. Делать все, чтобы человек чувствовал себя рядом с тобой окутанным безусловной любовью и принятием.

Так как на момент, когда вы будете готовы развенчать культ правильно, может уже не быть главного для этого фундамента: человеческого доверия вам».

Под административной борьбой Олег Нагорный понимает обращения к государственным органам и институциям. Но наш собеседник, родственник которого в секте, говорит, что это мало что дает: формально они ничего не нарушают, не строят нелегальных культовых построек. А доказать, что люди образовали нелегальную религиозную организацию, довольно сложно.

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