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Израиль ликвидировал главаря ХАМАС, командовавшего противотанковыми ракетами

  • 2.11.2023, 9:24
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Израиль ликвидировал главаря ХАМАС, командовавшего противотанковыми ракетами

Истребители атаковали комплекс управления террористов.

Военные Израиля заявили, что ликвидировали еще одного командира исламистского движения ХАМАС.

Об этом сообщают Reuters и CNN.

По словам израильских военных, их истребители атаковали комплекс управления ХАМАС в лагере беженцев Джебалия «на основе точных разведывательных данных».

Они говорят об уничтожении руководителя противотанкового ракетного подразделения боевиков Мухаммеда Асара.

Израиль также заявил, что ХАМАС намеренно строит свою инфраструктуру под, вокруг и внутри гражданских зданий, подвергая опасности мирное население Газы.

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