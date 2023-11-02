Израиль ликвидировал главаря ХАМАС, командовавшего противотанковыми ракетами 2.11.2023, 9:24

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Истребители атаковали комплекс управления террористов.

Военные Израиля заявили, что ликвидировали еще одного командира исламистского движения ХАМАС.

Об этом сообщают Reuters и CNN.

По словам израильских военных, их истребители атаковали комплекс управления ХАМАС в лагере беженцев Джебалия «на основе точных разведывательных данных».

Они говорят об уничтожении руководителя противотанкового ракетного подразделения боевиков Мухаммеда Асара.

Израиль также заявил, что ХАМАС намеренно строит свою инфраструктуру под, вокруг и внутри гражданских зданий, подвергая опасности мирное население Газы.

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