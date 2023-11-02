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Илон Маск: Спутниковая сеть Starlink вышла на уровень безубыточности

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  • 2.11.2023, 23:15
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Илон Маск: Спутниковая сеть Starlink вышла на уровень безубыточности

Спутники на орбиту SpaceX запускает партиями с мая 2019 года.

Глобальная спутниковая сеть Starlink американской компании SpaceX вышла на уровень безубыточности спустя четыре года после запуска первых спутников в космос, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Х (бывш. Twitter).

«Рад сообщить, что Starlink достигла безубыточности денежных потоков. Отличная работа», — написал он.

Бизнесмен добавил, что в настоящее время на долю сети Starlink приходится «большинство из всех активных спутников».

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Спутники на орбиту SpaceX запускает партиями по несколько десятков штук с мая 2019 года.

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