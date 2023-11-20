Монета, найденная в древнеримском театре, впечатлила ученых 20.11.2023, 9:23

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Иллюстрационное фото

Она была отчеканена в 97 г. до н.э.

Итальянские археологи раскопали более 3 000 монет и 50 драгоценных камней, многие из которых были украшены изображениями древнеримских божеств. Согласно переведенному заявлению итальянского Министерства культуры, артефакты нашли во время продолжающихся раскопок в Клатерне, римском городе, расположенном недалеко от современной Болоньи, пишет «Хайтек».

Ранее археологи в Клатерне обнаружили форум, улицы, жилище с разноцветной мозаикой и римские бани. Согласно заявлению, в ходе последних раскопок в этом «волшебном месте» были обнаружены тысячи монет, в основном отлитых из серебра и бронзы, пишут ученые. Просматривая валюту, исследователи нашли одну, которая особенно их впечатлила: квинарий, редкую серебряную монету, отчеканенную в 97 г. до н.э. Римской республикой. Археологи обнаружили его спрятанным в развалинах коридора бывшего театра.

Монета помогла ученым подтвердить, что театр построили где-то в конце I века до нашей эры. Также, согласно заявлению, Клатерна, была «центром торговли» для древних римлян, а не просто местом паломничества.

«Это был торговый центр, имевший прямые контакты с Римом», — пишут ученые.

Археологи также раскопали десятки цветных драгоценных камней с выгравированными изображениями различных божеств и важных сооружений, в том числе того же театра.

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