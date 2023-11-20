В Аргентине биткоин после выборов приблизился к историческому рекорду 2 20.11.2023, 19:01

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Новый президент Аргентины считается ярым противником центральных банков и поддерживает идею биткоина.

Курс биткоина в паре к аргентинскому песо (ARS) приблизился к историческому максимуму после победы Хавьера Милея на президентских выборах, пишет издание The Block.

По данным CoinGecko, курс биткоина вырос с 13 млн до 13,2 млн песо после объявления победителя президентской гонки, что лишь немного ниже абсолютного рекорда (13,37 млн песо), зафиксированного в ноябре 2021 года. Впрочем, как пишет The Block, нынешний рост оказался совсем небольшим по сравнению с 20% ростом за сутки после победы Милея на праймериз в августе этого года. В паре к доллару США (USD) биткоин показывает рост на 1,7% за прошедшие сутки.

Хавьер Милей, пишет The Block, считается ярым противником центральных банков и поддерживает идею биткоина. По его мнению, большое преимущество цифрового золота заключается в ограниченности его предложения.

Впрочем, журналисты пишут, что Милей не собирается принимать биткоин в качестве платежного средства. Вместо этого избранный президент проводит кампанию по ликвидации центрального банка Аргентины и выступает за долларизацию разрушенной экономики.

В сентябре 2021 года Сальвадор объявил биткоин платежным средством и начал покупки криптовалюты. Несмотря на существенное снижение курса биткоина, власти южноамериканской страны по-прежнему придерживаются своей стратегии. В середине ноября 2022 года президент Сальвадора объявил, что страна начнет покупать каждый день по одному биткоину.

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